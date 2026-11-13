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NFL

Rams e vendosin Nacua-n në listën e të dëmtuarve, një ditë pasi McVay tha se nuk do ta bënin

· 2 min lexim
Rams e vendosin Nacua-n në listën e të dëmtuarve, një ditë pasi McVay tha se nuk do ta bënin

Të enjten, 12 nëntor 2026, Los Angeles Rams e vendosën zyrtarisht wide receiver-in Puka Nacua në listën e të dëmtuarve, raporton Pro Football Talk. Vendimi vjen vetëm një ditë pasi trajneri Sean McVay kishte thënë se ylli i sulmit do të mungonte për një periudhë të konsiderueshme, por nuk do të shkonte në IR, dhe e përmbys plotësisht atë qëndrim.

Nacua u dëmtua në aksionin e fundit ofensiv të fitores 20-13 të Javës 9 kundër Washington Commanders, një jet sweep në të cilin ai pësoi ndrydhje të MCL-së dhe PCL-së në gju, si edhe turf toe. Në atë ndeshje ai pati 14 kapje për 150 jarde dhe 1 touchdown, para se dëmtimi ta nxirrte nga fusha.

Sipas rregullit të ligës, Nacua do të mungojë të paktën katër ndeshje. Kthimi më i hershëm i mundshëm është ndeshja e 20 dhjetorit kundër Dallas Cowboys, në Javën 15. Rams kanë bye në Javën 11, çka u jep pak më shumë kohë për të menaxhuar mungesën e tij.

Arsyeja e hezitimit të së mërkurës, sipas USA Today, ishte “semantika e roster-it”: çdo ekip ka vetëm tetë vende designated-for-return nga IR në një sezon, ndaj klubet i peshojnë me kujdes këto vendime. Rams tashmë kanë përdorur tre designation-e, ndërsa në IR me shpresë rikthimi janë edhe Kobie Turner, Davante Adams dhe Terrance Ferguson, dhe Nacua bëhet emri i radhës në atë listë.

Për të zënë vendin e Nacua-s në roster, Rams nënshkruan wide receiver-in Brennan Presley nga practice squad dhe shtuan wide receiver-in Tyler Scott në practice squad. Humbja është e dyfishtë për Los Angeles, pasi edhe Davante Adams është në IR me dëmtim në hamstring; McVay tha të hënën se lojtarë të tjerë do të duhet të dalin përpara derisa dy marrësit kryesorë të kthehen.

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