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NBA

Hyland shënon 24 pikë nga stoli, Timberwolves shkatërrojnë Mavericks 133-94 për fitoren më të thellë të sezonit

· 2 min lexim
Hyland shënon 24 pikë nga stoli, Timberwolves shkatërrojnë Mavericks 133-94 për fitoren më të thellë të sezonit
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 11: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs goes to the basket against Rudy Gobert #27 of the Minnesota Timberwolves in the second quarter at Target Center on January 11, 2026 in Minneapolis, Minnesota. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by David Berding/Getty Images)

Bones Hyland shënoi 24 pikë nga stoli dhe Minnesota Timberwolves shkatërruan Dallas Mavericks 133-94 të enjten në mbrëmje në Minneapolis, në fitoren e tyre më të thellë të sezonit, raporton Associated Press.

Hyland realizoi 7 nga 10 gjuajtje nga fusha, me pesë trepikësha dhe tetë asistime, ndërsa LaMelo Ball shtoi 22 pikë me gjashtë trepikësha dhe nëntë asistime, rekord i tij sezonal, sipas AP-së. Ayo Dosunmu shënoi 18 pikë, Jaden McDaniels 16 pikë e nëntë kërcime dhe Jonathan Kuminga 14 pikë e tetë kërcime, shënon Reuters.

Minnesota e mbylli pjesën e parë përpara 67-52 pasi gjuajti 61 për qind nga fusha, pastaj e theu ndeshjen në periodën e tretë duke e fituar atë 36-17 dhe duke u shkëputur 103-69. Në total, sipas Reuters, Timberwolves gjuajtën 57.8 për qind nga fusha dhe 46.9 për qind për tre pikë, dominuan në zonën e pikturuar 74-42 dhe udhëhoqën deri në 44 pikë në pjesën e dytë, kur një aksion i rishtarit Isaiah Evans bëri rezultatin 129-85 me 2 minuta e 47 sekonda të mbetura.

Kjo është fitorja e pestë radhazi e Minnesotës, e arritur pa yllin Anthony Edwards, i dëmtuar, dhe e shtata radhazi ndaj Dallasit. Për Mavericks, Zaccharie Risacher shënoi 22 pikë nga stoli dhe Naji Marshall 13, ndërsa Cooper Flagg, që ndaj Indianës në ndeshjen e kaluar kishte shënuar 43 pikë, u mbajt në vetëm 12 pikë e shtatë kërcime dhe Kyrie Irving në 10 pikë; Dallas gjuajti vetëm 37.2 për qind nga fusha dhe iu ndërpre seria prej tri fitoresh. Të shtunën Mavericks vizitojnë Clevelandin, ndërsa Timberwolves presin Chicagon.

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