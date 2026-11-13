Hyland shënon 24 pikë nga stoli, Timberwolves shkatërrojnë Mavericks 133-94 për fitoren më të thellë të sezonit
Bones Hyland shënoi 24 pikë nga stoli dhe Minnesota Timberwolves shkatërruan Dallas Mavericks 133-94 të enjten në mbrëmje në Minneapolis, në fitoren e tyre më të thellë të sezonit, raporton Associated Press.
Hyland realizoi 7 nga 10 gjuajtje nga fusha, me pesë trepikësha dhe tetë asistime, ndërsa LaMelo Ball shtoi 22 pikë me gjashtë trepikësha dhe nëntë asistime, rekord i tij sezonal, sipas AP-së. Ayo Dosunmu shënoi 18 pikë, Jaden McDaniels 16 pikë e nëntë kërcime dhe Jonathan Kuminga 14 pikë e tetë kërcime, shënon Reuters.
Minnesota e mbylli pjesën e parë përpara 67-52 pasi gjuajti 61 për qind nga fusha, pastaj e theu ndeshjen në periodën e tretë duke e fituar atë 36-17 dhe duke u shkëputur 103-69. Në total, sipas Reuters, Timberwolves gjuajtën 57.8 për qind nga fusha dhe 46.9 për qind për tre pikë, dominuan në zonën e pikturuar 74-42 dhe udhëhoqën deri në 44 pikë në pjesën e dytë, kur një aksion i rishtarit Isaiah Evans bëri rezultatin 129-85 me 2 minuta e 47 sekonda të mbetura.
Kjo është fitorja e pestë radhazi e Minnesotës, e arritur pa yllin Anthony Edwards, i dëmtuar, dhe e shtata radhazi ndaj Dallasit. Për Mavericks, Zaccharie Risacher shënoi 22 pikë nga stoli dhe Naji Marshall 13, ndërsa Cooper Flagg, që ndaj Indianës në ndeshjen e kaluar kishte shënuar 43 pikë, u mbajt në vetëm 12 pikë e shtatë kërcime dhe Kyrie Irving në 10 pikë; Dallas gjuajti vetëm 37.2 për qind nga fusha dhe iu ndërpre seria prej tri fitoresh. Të shtunën Mavericks vizitojnë Clevelandin, ndërsa Timberwolves presin Chicagon.
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