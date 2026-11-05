Gilgeous-Alexander shënon 42 pikë, Thunder mposhtin Cavaliers 124-116 dhe kompletojnë fshirjen e serisë
Oklahoma City Thunder mposhtën të mërkurën në mbrëmje Cleveland Cavaliers me rezultat 124-116 në Paycom Center, duke kompletuar fitoren e dyfishtë brenda tri ditëve ndaj të njëjtit kundërshtar, pas suksesit 117-112 të hënën në Cleveland, siç njofton Akron Beacon Journal.
Shai Gilgeous-Alexander ishte përsëri protagonist absolut me 42 pikë, vetëm një më pak se 43 pikët e së hënës. Ylli kanadez shënoi nga 16 pikë në secilën nga dy periodat e fundit, realizoi 11 nga 26 tentimet nga fusha, pesë trepikësha dhe tetë asistime, ndërsa në 41 sekondat e fundit realizoi gjashtë gjuajtje të lira që mbajtën Thunder përpara.
Vendasit e morën kontrollin herët me një seri 25-7 në periodën e parë dhe në mesin e periodës së dytë epërsia arriti në 50-25, plot 25 pikë. Cleveland u rikthye deri në shtatë pikë në fillim të pjesës së dytë, por Gilgeous-Alexander ndali vrullin e mysafirëve me një seri veprimesh vendimtare. Ajay Mitchell shtoi 23 pikë për Thunder, ndërsa rishtari Bennett Stirtz realizoi rekordin e tij personal me 16 pikë.
Për Cavaliers, Donovan Mitchell shënoi 27 pikë, James Harden shtoi 19 pikë, nëntë kërcime dhe gjashtë asistime, ndërsa Evan Mobley mblodhi 16 pikë dhe 10 kërcime. Cleveland e humbi qendrën Jarrett Allen që në periodën e parë për shkak të një dëmtimi në gjurin e djathtë; ai u largua nga loja dhe nuk u kthye më.
Thunder fituan edhe pa tre titullarë të dëmtuar, Jalen Williams, Chet Holmgren dhe Cason Wallace, por mirëpritën kthimin e Alex Caruso pas tri ndeshjesh mungesë. Mbrojtja e Oklahomas e mbajti Clevelandin në 43 për qind saktësi nga fusha, më e ulëta e sezonit për Cavaliers.
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