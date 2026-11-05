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NBA

Pistons bien në shtëpi ndaj 76ers 106-112, bllokimi i Brown ndal përmbysjen e vonë

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Detroit Pistons u mposhtën të mërkurën në mbrëmje në Little Caesars Arena nga Philadelphia 76ers me rezultat 106-112, në duelin mes dy skuadrave të para të Konferencës së Lindjes, siç njofton Detroit Free Press. Pistons zbresin në bilanc 6-2, ndërsa 76ers, me 8-1, mbajnë rekordin më të mirë në NBA.

Ndeshja u vendos kryesisht në pjesën e parë. Pas një epërsie fillestare të vendasve, Philadelphia realizoi një seri 37-14 që e ktheu disavantazhin në epërsi prej 17 pikësh, 48-31, në mesin e periodës së dytë. Në pushim rezultati ishte 56-42 për mysafirët, me Jaylen Brown që kishte shënuar 23 nga 30 pikët e tij, ndërsa Pistons gjuajtën vetëm 37,2 për qind nga fusha, siç raporton Reuters.

Për Detroitin shkëlqeu Duncan Robinson me 27 pikë, rekord sezonal për të, duke realizuar shtatë nga 11 tentimet për tre pikë. Cade Cunningham shtoi 26 pikë, 11 asistime dhe shtatë kërcime, Ausar Thompson mblodhi 11 pikë dhe 17 kërcime, ndërsa John Collins kontribuoi me 16 pikë. Vendasve u mungoi përsëri qendra Jalen Duren, që humbi ndeshjen e gjashtë radhazi për shkak të një tendosjeje në kofshë, dhe Isaiah Joe, i cili mungoi për ndeshjen e pestë radhazi.

Në fund Pistons tentuan përmbysjen e madhe. Një seri 11-2 e afroi rezultatin në 106-102, por me 38 sekonda të mbetura Brown bllokoi tentimin për tre pikë të Cunningham, ndërsa Tyrese Maxey, që festonte ditëlindjen, realizoi katër gjuajtje të lira në sekondat e fundit dhe vulosi fitoren. Maxey e mbylli ndeshjen me 19 pikë dhe shtatë asistime, Joel Embiid shtoi 26 pikë e 15 kërcime, ndërsa LeBron James kontribuoi me 13 pikë, 10 kërcime dhe tetë asistime.

Kjo ishte hakmarrja e Philadelphias për humbjen e vetme të sezonit, atë 93-106 në shtëpi ndaj Pistons më 25 tetor, ndeshje në të cilën Embiid kishte munguar, siç thekson Reuters. Dy skuadrat takohen përsëri më 5 shkurt në Philadelphia.

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