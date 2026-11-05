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Amerika

Cruz: Teksasi është blu, republikanët e nënvlerësuan koston e jetesës dhe lufta me Iranin duhet të marrë fund

Senatori republikan i Teksasit, Ted Cruz, fajësoi vështirësitë ekonomike dhe luftën e Shteteve të Bashkuara me Iranin për humbjen e rëndë të partisë së tij në zgjedhjet e mesmandatit të së martës, duke pranuar se e kishte telefonuar demokratin e zgjedhur senator James Talarico për ta uruar për fitoren.

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Senatori republikan i Teksasit, Ted Cruz, fajësoi vështirësitë ekonomike dhe luftën e Shteteve të Bashkuara me Iranin për disfatën e partisë së tij në zgjedhjet e mesmandatit të së martës, siç njofton USA Today në hyrjen e saj live të orës 22:32 ET të së mërkurës, 4 nëntor, ku citohet analiza që Cruz postoi në rrjetet sociale.

Cruz tha se e kishte telefonuar senatorin e zgjedhur demokrat James Talarico për ta uruar për fitoren e tij. “Teksasi është blu. Kjo është një fjali e vështirë për t’u thënë”, shtoi ai, sipas USA Today.

Sipas tij, partia e tij i kishte shpërfillur shqetësimet e zgjedhësve për koston e jetesës, dhe kjo kishte sjellë humbje të shumta në shtete tradicionalisht të kuqe. Cruz iu referua rritjes së shitjeve të Spam-it, të rimarrjeve të makinave dhe të dhurimeve të plazmës si shenja të vështirësive ekonomike të konsumatorëve, në atë që e quajti një ekonomi “në formë K-je”.

“Kjo është një dhimbje shumë reale e amerikanëve të vërtetë, dhe shumë politikanë republikanë duket sikur nuk e kuptuan ose nuk u interesoi”, shkroi Cruz.

Ai i bëri gjithashtu thirrje presidentit Donald Trump t’i japë fund luftës në vazhdim, duke thënë se ajo “është zvarritur shumë gjatë”. “Duhej të kishte qenë e shkurtër, vendimtare dhe e mbaruar. Duhet të marrë fund”, shkroi Cruz.

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