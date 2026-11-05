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Teknologji

AppLovin tejkalon pritshmëritë: të ardhurat e tremujorit të tretë rriten 55% në 2.18 miliardë dollarë

Kompania e teknologjisë së reklamave raportoi fitim neto 1.44 miliardë dollarë dhe parashikim më të fortë për tremujorin e katërt, ndërsa aksionet u rritën ndjeshëm në tregtimin pas mbylljes.

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AppLovin, kompania e teknologjisë së reklamave për lojërat mobile, raportoi të mërkurën rezultate të tremujorit të tretë mbi pritshmëritë e Wall Street-it: të ardhura 2.185 miliardë dollarë, rritje 55% krahasuar me një vit më parë, siç njofton raportimi mbi deklaratën zyrtare të kompanisë të depozituar në SEC dhe të mbuluar nga Dow Jones Newswires. Fitimi neto u rrit 72% në 1.44 miliardë dollarë, ndërsa fitimi për aksion arriti 4.30 dollarë, mbi konsensusin prej 4.03 dollarësh.

Rezultati tejkaloi edhe parashikimin e vetë kompanisë nga gushti (2.055–2.085 miliardë dollarë) me rreth 100 milionë dollarë. EBITDA e rregulluar arriti 1.842 miliardë dollarë, e barabartë me 84% të të ardhurave, dhe fluksi i lirë i parasë ishte rreth 1.42 miliardë dollarë.

Sipas raportit tremujor, rritja erdhi kryesisht nga performanca më e mirë e platformës AppLovin Ads: të ardhurat neto për instalim u rritën 55%, ndërsa vëllimi i instalimeve u rrit vetëm 2%. Drejtori financiar Matt Stumpf tha në konferencën me investitorët se tejkalimi erdhi kryesisht nga biznesi bazë i lojërave mobile, falë përmirësimeve të modeleve të inteligjencës artificiale; drejtori ekzekutiv Adam Foroughi tha se segmenti i lojërave u rrit gati 50%.

Për tremujorin e katërt kompania parashikon të ardhura 2.365–2.395 miliardë dollarë dhe EBITDA të rregulluar 1.995–2.025 miliardë dollarë, mbi konsensusin e analistëve prej rreth 2.25 miliardë dollarësh. Bordi shtoi 3.2 miliardë dollarë në autorizimin për riblerjen e aksioneve, duke e çuar totalin në 3.6 miliardë dollarë.

Aksionet e AppLovin, që kishin humbur rreth 59% të vlerës gjatë vitit 2026 (performuesi më i dobët në indeksin S&P 500 sipas raportimeve), u rritën rreth 23% në tregtimin pas mbylljes të mërkurën, në rreth 333.80 dollarë, nga mbyllja prej 271.75 dollarësh.

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