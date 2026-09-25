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Kosova

Gjendet i vdekur në vendin e punës një 65-vjeçar në Mitrovicë, vdekja dyshohet e natyrshme

I ndjeri po ruante një stallë bagëtish; u gjet i vdekur nga një person që lajmëroi policinë. Ekipet kompetente kanë konstatuar vdekjen në vendin e ngjarjes.

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Sipas Boshnjakut, i ndjeri po ruante një stallë bagëtish; në njërën nga dhomat e punëtorisë ai u gjet i vdekur nga një person, i cili lajmëroi menjëherë policinë.

Në vendin e ngjarjes kanë arritur ekipet kompetente, të cilat kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Sipas gazetarit, vdekja dyshohet se ka qenë e natyrshme.

Burimi: Klan Kosova

Foto ilustruese: Mitrovica (Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland)

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