GJENEVË – OKB zgjeron listën e kompanive të lidhura me vendbanimet izraelite në territoret palestineze
GJENEVË, 25 shtator /ATSH-DPA/ – Të paktën 214 kompani po kontribuojnë në ndërtimin e vendbanimeve izraelite në territoret palestineze të pushtuara nga Izraeli, sipas një rishikimi të përditësuar të Kombeve të Bashkuara, të publikuar sot.
Shumica dërrmuese e kompanive janë me qendër në Izrael, ndërsa në listë përfshihen edhe tetë kompani amerikane, mes tyre “Airbnb”.
Gjithashtu, në listë është përfshirë edhe kompania gjermane e çimentos “Heidelberg Materials”.
Lista është publikuar nga Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut (OHCHR), në emër të Këshillit të të Drejtave të Njeriut.
Ajo është krijuar në vitin 2020 dhe synon të identifikojë kompanitë që kanë lidhje me aktivitetet e vendbanimeve izraelite në territoret palestineze të pushtuara.
Në databazë janë përfshirë edhe kompani amerikane të udhëtimeve dhe rezervimeve, si “Expedia” dhe “Airbnb.
Dy kompani nga Kina, dy nga Franca dhe dy nga Britania e Madhe janë gjithashtu pjesë e listës.
Kompanitë e tjera vijnë nga Afrika e Jugut, Luksemburgu, Holanda, Meksika dhe Spanja.
Izraeli e ka kritikuar ashpër databazën e OKB-së.
Autoritetet izraelite pretendojnë se ajo është krijuar vetëm për të persekutuar shtetin hebre dhe për të zhvilluar një fushatë denigruese kundër kompanive që, sipas tyre, nuk kanë kryer shkelje.
Këto deklarata përfaqësojnë qëndrimin e Izraelit ndaj listës dhe jo një vlerësim të pavarur të OKB-së.
Sipas një vendimi të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendbanimet izraelite në territoret palestineze të pushtuara janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare.
Vendimi është pjesë e kuadrit ligjor mbi të cilin mbështetet debati ndërkombëtar për aktivitetet e vendbanimeve.
Ky është përditësimi i katërt i databazës.
Një vit më parë, lista përmbante 158 kompani, ndërsa tani numri është rritur në 214.
OHCHR po vazhdon të shqyrtojë raportet për 596 kompani të marra deri në vitin 2024, ndërsa vlerësimi i 255 kompanive ende nuk ka përfunduar.
Zyra e OKB-së shqyrton çdo rast veçmas për të përcaktuar nëse një kompani është e përfshirë drejtpërdrejt në ndërtimin e vendbanimeve, nëse kryen aktivitete në territoret e pushtuara në bashkëpunim me kompani të tjera, apo nëse kontribuon në ndërtimin e vendbanimeve përmes produkteve ose shërbimeve të saj. /Ad.Ab./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.