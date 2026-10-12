GJERMANI – Wadephul: Sanksionet e reja të BE-së një goditje e paprecedentë ndaj Rusisë
BERLIN, 12 tetor /ATSH-DPA/ – Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, i ka cilësuar masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian pritet të vendosë ndaj Rusisë si një goditje të paprecedentë me sanksione ndaj ekonomisë ruse të luftës të presidentit Vladimir Putin.
”Po ia vështirësojmë Putinit vazhdimin e luftës së tij, në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, si dhe përpjekjen e tij cinike për të rraskapitur popullsinë civile të Ukrainës përmes fushatave vrastare të bombardimeve”, deklaroi sot Wadephul.
Ministrat e Jashtëm të vendeve të BE-së, të mbledhur në Luksemburg, pritet të vendosin sanksione ndaj një numri rekord individësh dhe organizatash të akuzuara për mbështetjen e përpjekjeve luftarake të Rusisë.
Sipas zyrtarëve të BE-së, masat do të synojnë afro 1 600 individë dhe subjekte të lidhura me kompleksin ushtarako-industrial rus.
Sanksione shtesë janë planifikuar edhe ndaj 77 individëve dhe subjekteve që së fundmi janë përfshirë në organizimin e zgjedhjeve në Rusi në territoret e pushtuara të Ukrainës, të cilat BE-ja i konsideron të paligjshme.
Wadephul, anëtar i Bashkimit Demokristian (CDU), partisë konservatore të kancelarit Friedrich Merz, nuk mundi të merrte pjesë në takimin e sotëm në Luksemburg për shkak të një mbledhjeje të drejtuesve të partisë në Berlin.
”Ne po e shtojmë presionin derisa Putini të jetë i gatshëm të negociojë seriozisht për paqen në Ukrainë”, deklaroi Wadephul.
”Mesazhi është i qartë, Rusia nuk mund dhe nuk do ta fitojë këtë luftë”, përfundoi ai./ /Ad.Ab./ a.jor.
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