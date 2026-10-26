Gjermania dërgon oficerë shtabi dhe avionë A400M në stërvitjet e para të Koalicionit të Vullnetarëve
Gjermania do të dërgojë rreth dhjetë oficerë shtabi dhe deri në dy avionë A400M në stërvitjet e para ushtarake të Koalicionit të Vullnetarëve në mbështetje të Ukrainës, që mbahen në nëntor.
Gjermania do të dërgojë rreth dhjetë oficerë shtabi dhe deri në dy avionë A400M në stërvitjet e para ushtarake të Koalicionit të Vullnetarëve në mbështetje të Ukrainës, që mbahen në nëntor.
Stërvitjet, të emërtuara “Koalicja 2026”, do të zhvillohen në Poloni, Rumani dhe në pjesën perëndimore të Detit të Zi, njofton Ukrinform, duke iu referuar televizionit gjerman n-tv. Gjatë tyre do të provohet për herë të parë gatishmëria operative e forcave shumëkombëshe që po formohen nën drejtimin e Francës dhe Britanisë së Madhe.
Bundeswehr-i do të vërë në dispozicion deri në dy avionë ushtarakë transporti A400M, të pajisur për furnizim me karburant të avionëve të tjerë në ajër, dhe avionët do të veprojnë nga territori gjerman. Bundeswehr-i dërgon gjithashtu rreth dhjetë oficerë shtabi dhe siguron mbështetje logjistike për transferimin e trupave përmes territorit gjerman drejt zonës së stërvitjeve.
Një zëdhënës i Ministrisë gjermane të Mbrojtjes i tha agjencisë dpa se Gjermania i bashkohet stërvitjeve “si shenjë uniteti me partnerët tanë”.
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