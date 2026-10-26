Rada miraton zgjatjen e gjendjes së luftës dhe mobilizimit deri më 29 janar 2027
Verkhovna Rada e Ukrainës miratoi të hënën ligjet për zgjatjen e gjendjes së luftës dhe mobilizimit të përgjithshëm deri më 29 janar 2027.
Sipas Ukrinform, Rada miratoi ligjet për vazhdimin e gjendjes së luftës dhe mobilizimit të përgjithshëm deri më 29 janar 2027. Projektligji nr. 16182, për miratimin e dekretit presidencial për zgjatjen e gjendjes së luftës, u mbështet nga 293 deputetë, ndërsa projektligji nr. 16183, për zgjatjen e mobilizimit të përgjithshëm, u miratua me 281 vota.
Të dy ligjet hyjnë në fuqi më 31 tetor. Presidenti Volodymyr Zelensky i kishte propozuar Radës zgjatjen mëngjesin e së hënës, ndërsa afatet e tanishme skadonin më 31 tetor.
Para votimit, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes, Ihor Klymenko, tha në Radë se zbatimi i dekretit do të ndihmojë në marrjen e masave adekuate për t’iu kundërvënë agresionit të armatosur dhe për të garantuar pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke vazhduar kompetencat e organeve shtetërore, komandës ushtarake, administratave ushtarake dhe vetëqeverisjes lokale të nevojshme për zmbrapsjen e agresionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.