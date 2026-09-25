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Kosova

Gjetën pushkë gjuetie, pistoleta, armë të gjatë e 836 fishekë – Policia interviston dy të dyshuarit në Gjilan, një tjetër në kërkim

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Policia e Kosovës ka intervistuar dy të dyshuar, ndërsa një tjetër është në kërkim policor për import, eksport, ose shitje e paautorizuar e armëve apo mjeteve plasëse

Rasti ka ndodhur në rrugën “Lidhja e Prizrenit” në Gjilan, më 10 gusht, në ora

Rr. Lidhja e Prizrenit, Gjilan / 10.08.2026 – 11:00. Lidhur me rastin e lartcekur janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë ndërsa njëri ndodhet ende në kërkim policor, nën dyshimin për kryerje të veprës së lartcekur”, thuhet në raport.

Gjatë kontrollit janë gjetur 6 pushkë gjuetie, 6 pistoleta, një armë e gjatë, një pushkë ajrore, 836 fishekë (kalibrave të ndryshme), 4 leje të armëve, para të gatshme dhe dy telefona mobil.

Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit pas intervistimit janë liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/

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