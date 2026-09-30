Gjimnazistët kthejnë Francën në flakë dhe kaos, qindra të arrestuar! Protestat e dhunshme trondisin vendin
Më shumë se 400 persona, shumica prej tyre fëmijë, janë arrestuar në Francë të martën, pasi adoleshentët në të gjithë vendin bllokuan shkollat e tyre në shenjë proteste kundër madhësisë së klasave, mungesës së mësuesve dhe orareve të gjata.
Ministri i Brendshëm Laurent Nunez i tha BFM TV: “440 persona u arrestuan në të gjithë territorin kombëtar. Ende nuk e kemi numrin përfundimtar, por më është thënë se dy të tretat u dërguan në paraburgim nga policia.”
Ministria e Arsimit tha se 400 shkolla u prekën nga protestat ose ndërprerjet e së martës, nga rreth 3,700 në të gjithë vendin.
Demonstratat filluan në Paris javën e kaluar dhe që atëherë janë përshkallëzuar dhe përhapur në të gjithë Francën. Të martën, nxënësit e shkollave të mesme në Lille, në Francën veriore, i vunë flakën kazanëve të plehrave dhe hodhën shishe, gurë shtrimi dhe sende të tjera ndaj policisë. Oficerët u përgjigjën me gaz lotsjellës pasi protestuesit vandalizuan stacionet e autobusëve dhe tabelat reklamuese.
“Nuk ka asgjë që justifikon paraqitjen në institucione për të demonstruar, i maskuar, me fytyrë të maskuar, duke mbajtur predha dhe duke pritur ndërhyrjen e forcave të rendit vetëm për t’i ndjekur”, tha Nunez, duke shtuar se në përleshjet e së martës pati shtatë raste të hedhjes së acidit klorhidrik ndaj oficerëve. Një total prej 48 policësh janë plagosur gjatë përleshjeve në të gjithë vendin.
Pati gjithashtu konfrontime midis fëmijëve dhe policisë në Bordeaux, Rennes dhe Nantes, në Francën perëndimore, dhe në Marsejë, në jug. Në liceun Lamartine, në veri të Parisit, studentët valëvitnin pankarta duke u ankuar se kishin orare të ngjeshura. Njëra prej tyre shkruante: “8:00-18:00. Më shumë orë mësimi sesa gjumë.”
Në periferinë e Parisit, Seine-Saint-Denis, kryebashkiaku Bally Bagayoko iu bashkua një proteste të qindra studentëve në Lycee Paul-Eluard.
Duke udhëhequr studentët në një interpretim të himnit kombëtar, ai i përshkroi protestat si “plotësisht legjitime” dhe u ankua se zonat me të ardhura të ulëta morën më pak burime sesa ato me të ardhura më të larta.
Kur u formua një turmë, policia që mbante mburoja kundër trazirave i goditi studentët me shkopinj gome, raportoi Agence France-Presse.
Kryeministri, Sébastien Lecornu, tha më parë se përshkallëzimi i demonstratave do të ishte “i papërgjegjshëm”. Ai postoi në X: “Fishekzjarre, zjarre, dhunë pranë shkollave të mesme: asgjë nuk justifikon rrezikimin e studentëve, stafit ose policisë.”
Jean-Luc Mélenchon, udhëheqësi i partisë së majtë ekstreme France Unbowed (LFI), iu përgjigj udhëzimeve të ministrave për policinë, duke postuar në X të hënën: “Nxënësit e shkollave të mesme që protestojnë janë të padëmshëm. Qeveria Lecornu ka urdhëruar një goditje. Ky brutalitet është i papërgjegjshëm dhe ka një nënkuptim të qartë racist. Larg duart nga të rinjtë tanë. Zyrtarë të zgjedhur dhe aktivistë të France Unbowed, ndërhyni kudo që të mundeni.”
Lecornu, duke iu përgjigjur X, e quajti ndërhyrjen e Mélenchon një “përshkallëzim të papërgjegjshëm”. “Detyra e një zyrtari të zgjedhur të republikës është të mbrojë të rinjtë dhe të bëjë thirrje për qetësi. Shfrytëzimi i zemërimit të tyre për qëllime partiake është i gabuar”, shkroi ai.
Ai shtoi se akuza e Mélenchon për racizëm ishte “një fyerje”.
Protestat erdhën ndërsa sindikatat franceze hynë në grevë kundër planeve buxhetore të qeverisë, të cilat përfshijnë shkurtime të shpenzimeve publike prej 54 milionë eurosh. Shumë punonjës të sektorit publik ndaluan punën të martën, përfshirë rreth 40% të mësuesve të shkollave fillore.
Ryad Rani, president i Union Syndicale Lycéene (sindikata e nxënësve të shkollave të mesme), kishte bërë thirrje për një bllokim total të shkollave të mesme të Francës si një veprim paralel, por u bëri thirrje protestuesve të “mbeteshin paqësorë”. Ai tha se sindikata po protestonte për një “mungesë të përgjithshme burimesh, klasa të mbipopulluara me nganjëherë 32-35 nxënës dhe mungesë të mësuesve dhe stafit”.
Ai tha se një qarkore e dërguar nga ministritë e Brendshme dhe të Arsimit drejtuar policisë, duke u thënë atyre të ruanin rendin publik jashtë shkollave të mesme “me një përdorim proporcional të forcës”, ishte një “skandal absolut”.
“Po flasim për nxënës të moshës 15-18 vjeç dhe përgjigjja e vetme e qeverisë është shtypja automatike dhe e institucionalizuar. Është e papranueshme. Nxënësit e shkollave të mesme po ndërmarrin veprime për të kërkuar kushte më të drejta dhe më të barabarta dhe ata po përballen me BAC [brigadën antikriminale] dhe CRS [policinë e trazirave]”, tha Rani.
Ai shtoi se disa mësues dhe staf shkolle kishin qëndruar përpara nxënësve për t’i mbrojtur ata nga policia. “Këto janë imazhet që duhet të tregoni”, tha Rani për BFM TV.
Caroline Chevé, sekretare e përgjithshme e sindikatës kryesore të mësuesve, Fédération Syndicale Unitaire (FSU – Federata Unitare e Sindikatave), e cila iu bashkua protestuesve në një marshim në qendër të Parisit të martën, tha se e kuptonte zhgënjimin e nxënësve. “Ata po përballen me të njëjtat sfida si ne. Janë në klasa të mbipopulluara. Ndonjëherë nuk kanë mjaftueshëm mësues për shkak të mungesës së stafit. Ata shohin të njëjtin realitet si ne dhe janë të zemëruar”, tha Chevé.
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