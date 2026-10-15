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Kronika

Gjimnazistët u bashkohen studentëve në protestë, mbërrijnë te Ministria e Arsimit (VIDEO)

· 1 min lexim

Gjimnazistë të shumtë këtë të enjte kanë bojkotuar mësimin dhe kanë mbërritur para Ministrisë së Arsimit. Ata u janë bashkuar studentëve në ditën e tretë të protestës.

Ndërkohë seanca plenare është anuluar teksa ende nuk dihet se si do te veprojnë studentët pasi protesta ishte paralajmëruar të mbahej para Kuvendit. Gjithashtu bëhet me dije se protestuesë janë mbledhur para Kuvendit.

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