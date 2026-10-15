Gjimnazistët u bashkohen studentëve në protestë, mbërrijnë te Ministria e Arsimit (VIDEO)
Gjimnazistë të shumtë këtë të enjte kanë bojkotuar mësimin dhe kanë mbërritur para Ministrisë së Arsimit. Ata u janë bashkuar studentëve në ditën e tretë të protestës.
Ndërkohë seanca plenare është anuluar teksa ende nuk dihet se si do te veprojnë studentët pasi protesta ishte paralajmëruar të mbahej para Kuvendit. Gjithashtu bëhet me dije se protestuesë janë mbledhur para Kuvendit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.