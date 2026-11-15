Hapet në Harlem muzeu i parë i të drejtave civile në shtetin e Nju Jorkut: tetë galeri për historinë e Veriut
Urban Civil Rights Museum, i pari në SHBA i kushtuar lëvizjes për të drejtat civile në Veri, hapi dyert në rrugën 125 në Harlem, me ekspozitën përuruese «Thriving! Harlem as Homeplace» dhe mbështetje prej afro 90 milionë dollarësh
Guvernatorja e Nju Jorkut, Kathy Hochul, njoftoi të dielën hapjen e Urban Civil Rights Museum në Harlem, muzeu i parë i të drejtave civile në shtetin e Nju Jorkut dhe i pari në Shtetet e Bashkuara i kushtuar lëvizjes për të drejtat civile në Veri, siç njoftoi zyra e guvernatores në njoftimin e shpërndarë përmes EIN Presswire. Muzeu ndodhet në adresën 117 West 125th Street dhe është pjesa e fundit e Urban League Empowerment Center, ku ndodhet edhe selia kombëtare e National Urban League.
Muzeu rrëfen më shumë se katër shekuj histori në tetë galeri të përhershme, duke ndjekur përvojat e komuniteteve zezake në qytetet e Veriut — nga Migrimi i Madh dhe Rilindja e Harlemit, te lëvizja moderne për të drejtat civile dhe përpjekjet e sotme për drejtësi e barazi. Krahas galerive të përhershme, muzeu do të presë ekspozita të përkohshme; e para është «Thriving! Harlem as Homeplace», e shoqëruar me programe edukative dhe veprimtari për komunitetin.
«Për një kohë të gjatë, historia e të drejtave civile në Amerikë është rrëfyer si histori e Jugut, por lufta për strehim të drejtë, vende të mira pune, shkolla cilësore dhe drejtësi të barabartë u zhvillua po aq fort në qytetet e Veriut, dhe Harlemi ishte në zemër të saj», tha presidenti dhe drejtori ekzekutiv i National Urban League, Marc H. Morial. Guvernatorja Hochul tha se muzeu «nderon udhëheqësit, komunitetet dhe qytetarët e zakonshëm, vendosmëria e të cilëve ndihmoi në formësimin e shtetit dhe të kombit tonë».
Qendra Urban League Empowerment Center, ku ndodhet edhe Instituti për Racën, Barazinë dhe Drejtësinë, përfshin edhe 170 banesa me qira të përballueshme. Shteti i Nju Jorkut e ka mbështetur projektin me afro 90 milionë dollarë financime publike dhe kapital nga kreditë tatimore, përfshirë 16 milionë dollarë financim shtetëror, 35 milionë dollarë përmes programit federal të kredive tatimore për banesat me të ardhura të ulëta dhe 34 milionë dollarë subvencione banesash. Sipas Empire State Development, muzeu pritet të sjellë vizitorë të rinj në rrugën 125 dhe të mbështesë bizneset përreth.
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