Gjykata e Tiranës liroi 18 protestuesit e arrestuar, zbardhet vendimi
Gjykata e Tiranës ka vlerësuar të ligjshëm arrestimin në flagrancë të 18 personave të arrestuar pas protestës së 18 tetorit, duke caktuar për të gjithë masën e sigurisë “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”.
Sipas vendimit që mban datën 21 tetor, Gjykata ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të tyre nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahen për çështje të tjera ligjore.
Personat nën hetim dyshohen për pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme, kundërshtim të punonjësve të policisë, goditje për shkak të detyrës, shkatërrim prone dhe prishje të rendit e qetësisë publike.
Vendimi mund të ankimohet brenda pesë ditëve në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
NJOFTIM PËR MEDIAN
Mbi interesimin publik të shfaqur, komunikojmë në mënyrë zyrtare informacionin si vijon më poshtë: Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, më datë 21.10.2026, mori në shqyrtim kërkesat e paraqitura nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë të shtetasit dhe Caktimin e masës shtrënguese të sigurimit personal ndaj personave nën hetim:
1. L. L., mbrojtur nga Av. Lin Alia, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme” “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”, të parashikuar nga neni 262, 237/3 dhe 274 të K.Penal
2. J. K., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja dhe av.Orjan Nallbati, anëtarë të Dhomës së Avokatisë Tiranë, të zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Shkatërrim prone me zjarr”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 262, 237/3, 151, 274 dhe 293 të K.Penal.
3. K. C., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Shkatërrim prone me zjarr”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 262, 237/3, 151, 274 dhe 293 të K.Penal.
4. F. P., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
5. E. M., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim I punonjësit të policisë së ëëë. gjykata.gov.al 2026 1 rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
6. A. Z., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Kundërshtim I punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Shkatërrim prone”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 262, 236/2, 237/3, 150, 274 dhe 293 të K.Penal.
7. E. H., mbrojtur nga av.Lulëzim Tanushi, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Shkatërrim prone”, “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 150, 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
8. A. M., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Shkatërrim prone”, “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga neni 150, 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
9. E. N., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
10. A. B., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
11. B. V., mbrojtur nga av.Lulëzim Tanushi, anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
12. G. B., mbrojtur nga av.Ramiz Billa, Dhoma e Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
13. R. U., mbrojtur nga av.Dritan Peka, Dhoma e Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
14. B. T., mbrojtur nga av.Lulëzim Tanushi, Dhoma e Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
15. A. M., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja, anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, e zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Shkatërrim prone”, “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 150, 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
16. E. A., mbrojtur nga Av.Adriana Kalaja dhe av.Elvin Dajti, anëtare të Dhomës së Avokatisë Tiranë, të zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Shkatërrim prone”, “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 150, 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
17. A. B., mbrojtur nga av. Avni Kraja, Dhoma e Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal.
18. D. H., mbrojtur nga av.Sokol Gjini, Dhoma e Avokatisë Tiranë, i zgjedhur, i dyshuar për veprat penale “Organizim dhe pjesmarrja në grumbulluime e manifestime të paligjshme”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”, të parashikuar nga nenet 262, 237/3, 236/2, 274 dhe 293 të K.Penal .
OBJEKT: Vleftësim i ligjshëm i arrestimit dhe caktimi i mases se sigurimit personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore ”, të parashikuar nga neni 234 i Kodit të Proçedurës Penale.
Gjykata pasi administroi provat shkresore, shqyrtoi ato në tërësi, si dëgjoi konkluzionet përfundimtare të palëve, duke u bazuar në nenet 251, 252, 244, 228, 229, 230, 234 të K.Pr.Penale,
VENDOSI:
1. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:40, ndaj personit nën hetim L. L.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim L. L., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim L. L. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
2. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 19:00, ndaj personit nën hetim J. K.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim J. K., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të martën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim J. K. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
3. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 22:30, ndaj personit nën hetim K. C.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim K. C., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim K. C. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
4. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 21:30, ndaj personit nën hetim F. P.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim F. P., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. ëëë. gjykata.gov.al 2026 4 Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim F. P. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
5. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:30, ndaj personit nën hetim E. M.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim E. M., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të martën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. M. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
6. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 22:30, ndaj personit nën hetim A. Z.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim A. Z., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. Z. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
7. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 19.10.2026, ora 01:40, ndaj personit nën hetim E. H.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim E. H., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. H. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
8. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 19.10.2026, ora 00:30, ndaj personit nën hetim A. M.. ëëë. gjykata.gov.al 2026 5 Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim A. M., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. M. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
9. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 20:20, ndaj personit nën hetim E. N. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim E. N., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. N. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
10. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:20, ndaj personit nën hetim A. B.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim A. B., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. B. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
11. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 19.10.2026, ora 03:25, ndaj personit nën hetim B. V. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim B. V., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim B. V. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
12. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:45, ndaj personit nën hetim G. B.. ëëë. gjykata.gov.al 2026 6 Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim G. B., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 13:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim G. B. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
13. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 22:00, ndaj personit nën hetim R. U.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim R. U., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim R. U. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
14. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 19.10.2026, ora 02:35, ndaj personit nën hetim B. T.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim B. T., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 12:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim B. T. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
15. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:20, ndaj personit nën hetim A. M. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim A. M., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 13:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. M. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
16. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 22:00, ndaj personit nën hetim E. A.. ëëë. gjykata.gov.al 2026 7 Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim E. A., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 11:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim E. A. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
17. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 22:25, ndaj personit nën hetim A. B.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim A. B., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim A. B. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
18. Vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë, të kryer nga policia gjyqësore më datë 18.10.2026, ora 23:50, ndaj personit nën hetim D. H.. Caktimin si masë sigurimi personal atë të “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore“, parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale , duke urdhëruar personin nën hetim D. H., që të paraqitet pranë oficerit të policisë gjyqësore të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji ora 14:00. Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i personit nën hetim D. H. nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i arrestuar, i ndaluar apo në ekzekutim të ndonjë vendimi penal të formës së prerë që përmban dënim me burg.
19. Urdhërohet Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe Policia Gjyqësore, që në zbatim të nenit 417 të Kodit të Procedurës Penale, të bëjë ekzekutimin e menjëhershëm të këtij vendimi.
20. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda brenda 5(pesë) ditëve, në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. U shpall në Tiranë, sot më datë 21.10.2026
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