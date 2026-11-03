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Serbia

Gjykata Ekonomike e Beogradit hap zyrtarisht falimentimin e Alta Bankës, depozitat e siguruara do t’i paguajë Poštanska štedionica

Agjencia për Sigurimin e Depozitave, e emëruar administratore e falimentimit, do të publikojë deri më 6 nëntor datën e fillimit të pagesës dhe degët ku klientët mund të tërheqin shumat e siguruara deri në 50.000 euro.

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Gjykata Ekonomike e Beogradit hapi më 3 nëntor procedurën e falimentimit ndaj Alta Bankës, ndërsa për pagesën e depozitave të siguruara është zgjedhur Banka Poštanska štedionica, siç njofton portali Pravo u Centar, duke iu referuar njoftimit të Agjencisë për Sigurimin e Depozitave.

Agjencia, e cila është emëruar administratore e falimentimit, njoftoi se deri të premten, më 6 nëntor 2026, do të publikojë në faqen e saj datën e fillimit të pagesës dhe listën e degëve të Poštanska štedionica ku do të kryhet pagesa. Pagesa duhet të nisë brenda shtatë ditëve të ardhshme të punës, ndërsa depozituesit do të mund t’i tërheqin shumat e siguruara brenda një afati prej tre vjetësh.

Sigurimi i depozitave mbulon personat fizikë, sipërmarrësit, si dhe personat juridikë mikro, të vegjël dhe të mesëm, deri në shumën maksimale prej 50.000 eurosh, pavarësisht monedhës apo llojit të llogarisë. Depozitat në dinarë do të paguhen në dinarë, ndërsa ato në valutë të huaj në euro.

Sipas Agjencisë, Fondi për Sigurimin e Depozitave disponon para të mjaftueshme për pagesën e të gjitha shumave të siguruara për depozituesit e Alta Bankës, ndërsa informacionet për hapat e mëtejshëm do të publikohen në faqen e Agjencisë dhe në media. Banka Kombëtare e Serbisë kishte njoftuar më herët se kushtet, vendet dhe afatet e pagesës do të shpalleshin brenda tre ditëve të punës nga vendimi i gjykatës.

Banka qendrore ia hoqi licencën e punës Alta Bankës më 30 tetor, pas veprimeve kontrolluese dhe vendosjes së një mase të përkohshme, për të mbrojtur depozituesit dhe kreditorët e tjerë, si dhe për të parandaluar përhapjen e efekteve negative në shoqëri dhe ekonomi.

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