Prokuroria e Lartë e Beogradit i kërkon Këshillit të Lartë të Prokurorisë reagim urgjent kundër presioneve politike
Prokuroria thotë se prokurorët e saj janë prej ditësh në një atmosferë progoni dhe linçimi, ndërsa kundërshton përbërjen dhe bazën ligjore të komisionit mbikëqyrës të Prokurorisë Supreme.
Prokuroria e Lartë Publike e Beogradit i ka kërkuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë (VST) reagim urgjent, duke thënë se institucioni, prokurorët e tij dhe kryeprokurori janë prej ditësh të ekspozuar ndaj një atmosfere progoni, linçimi dhe presionesh politike, siç njofton portali Pravo u Centar.
Për të njëjtën çështje, prokuroria thotë se i është drejtuar edhe Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe zyrës së Misionit të OSBE-së, ndërsa nga Këshilli kërkon dënimin e presioneve politike dhe një përgjigje për ruajtjen e pavarësisë së prokurorëve publikë.
Në komunikatë thuhet se në paraqitjet dhe tekstet mediatike, të shoqëruara me thirrje për dorëheqje ose shkarkim të drejtuesve, prokuroria paraqitet si organ që ka ndjekur penalisht në mënyrë të paligjshme kritikët e pushtetit të mëparshëm, ndërsa mbikëqyrja e prokurorit suprem paraqitet si procedurë e drejtuar pikërisht kundër prokurorisë së Beogradit për shkelje të pretenduara të ligjit. Sipas prokurorisë, këto paraqitje shoqërohen me komente të individëve, mes tyre edhe një anëtari i komisionit mbikëqyrës të Prokurorisë Supreme, si dhe grupesh e organizatash joformale, dhe mes tyre ndodhet edhe një kandidat për përbërjen e re të Kuvendit të Serbisë; paraqitjet pas zgjedhjeve parlamentare ajo i vlerëson si presion politik dhe përpjekje për ta detyruar kryeprokurorin të japë dorëheqjen.
Prokuroria e Beogradit thekson se bashkëpunon me komisionin mbikëqyrës dhe i ka dorëzuar të gjitha dosjet e kërkuara, por njëkohësisht e konsideron të diskutueshme dhe të papërcaktuar përbërjen dhe bazën e formimit të tij, duke thënë se komisioni është formuar me një interpretim të zgjeruar të kompetencave ligjore të prokurorit suprem. Ajo kundërshton edhe pretendimin se komisioni është formuar posaçërisht për shkak të prokurorisë së Beogradit dhe se puna e tij është pjesë e një përplasjeje mes prokurorit suprem dhe kryeprokurorit, dhe i kërkon Këshillit t’i shpjegojë publikut se komisioni nuk është themeluar për një përplasje të tillë.
Sipas vlerësimit të prokurorisë, kërkesat për shkarkimin e bartësve të funksioneve prokuroriale, para së gjithash të kryeprokurorit dhe zëvendësit të tij, kanë prapavijë politike: individë dhe grupe i paraqesin ata si shërbëtorë të pushtetit të mëparshëm dhe i lidhin me shkelje të pretenduara të të drejtave të njeriut dhe arrestime pa prova të aktivistëve studentorë e të tjerë.
Prokuroria nënvizon se kryeprokurorët publikë zgjidhen për gjashtë vjet, ndërsa prokurorët e tjerë e ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, se procedurën e shkarkimit mund ta zhvillojë vetëm Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe se ajo vepron në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Serbisë. Kërkesa iu drejtua drejtpërdrejt Këshillit si garant i pavarësisë së prokurorisë, duke iu referuar nenit 17, paragrafi 19 të Ligjit për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, edhe sepse komisioneri për pavarësinë e prokurorisë ende nuk është zgjedhur.
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