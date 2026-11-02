Gjykatat publikojnë emrat e të falurve nga Vuçiçi: mes tyre Dijana Hrkaloviq dhe 18 persona në Novi Sad
Gjykata e Lartë e Beogradit dhe ajo e Novi Sadit morën sot nga Ministria e Drejtësisë vendimet e 27 shtatorit, me të cilat ish-presidenti Aleksandar Vuçiç fali gjithsej 49 persona pak para dorëheqjes — në Beograd pesë persona, mes tyre ish-sekretarja shtetërore Dijana Hrkaloviq, ndërsa në Novi Sad 18 persona.
Gjykata e Lartë e Beogradit njoftoi se sot, më 2 nëntor, i janë dorëzuar nga Ministria e Drejtësisë vendimet e ish-presidentit Aleksandar Vuçiç për faljen e pesë personave, të marra më 27 shtator 2026, siç njofton SNM, që citon njoftimin e gjykatës të përcjellë nga N1. Katër prej tyre u liruan nga ndjekja penale, ndërsa njëri u lirua nga vuajtja e mëtejshme e dënimit me burg.
Mes të falurve në Beograd është edhe Dijana Hrkaloviq, ish-sekretare shtetërore e Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila u lirua nga ndjekja penale për veprën “tregti me ndikim”, në procedurën para Departamentit të Posaçëm për Krimin e Organizuar. Prokuroria e akuzonte atë për tregti me ndikim dhe keqpërdorim detyre në lidhje me pengimin e hetimeve brenda MPB-së, përfshirë rastin e vrasjes së Vlastimir Millosheviqit në vitin 2017.
Po në Beograd, Nebojsha Gjokiq u lirua nga ndjekja penale për pastrim parash para Departamentit të Posaçëm, Marko Pavloviq u lirua nga ndjekja për vrasje të rëndë në tentativë para Gjykatës së Lartë të Beogradit, ndërsa Dragana Zhivadinoviq u lirua nga ndjekja për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe falsifikim të dokumentit zyrtar para Departamentit të Posaçëm. Millosh Dugaliqit, ndërkaq, iu miratua kërkesa për falje e paraqitur më 20 gusht dhe ai u lirua nga vuajtja e mëtejshme e dënimit me burg të caktuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Beogradit të 20 marsit 2025.
Edhe Gjykata e Lartë e Novi Sadit njoftoi sot se i janë dorëzuar vendimet e 27 shtatorit për faljen e 18 personave. Mes tyre, 12 persona — Anja Pituliq, Jovan Drazhiq, Dejan Bagariq, Doroteja Antiq, Branislav Gjorgjeviq, Milla Pajiq, Davor Stefanoviq, Srgjan Gjuriq, Mladen Cvijetiq, Lagjo Jovoviq, Marija Vasiq dhe Lazar Diniq — u liruan nga ndjekja penale për përgatitje të veprës kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë.
Të tjerët në Novi Sad u liruan për vepra si sjellje e dhunshme në tubime sportive, marrje ryshfeti, lëndim i rëndë trupor dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm dhe, sipas Newsmax Balkans, ata janë Gorski Matoviq, Igor Elez, Stevica Kish, Aleksandar Kociq, Ognjen Stankoviq dhe Nemanja Narači. Vendimet hyjnë në fuqi ditën e marrjes së tyre dhe gjykatat do të veprojnë më tej sipas ligjit, ndërsa gjithsej, më 27 shtator, pak para dorëheqjes, Vuçiçi fali 49 persona.
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