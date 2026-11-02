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Serbia

Makron uron Srdanoviqin për fitoren zgjedhore: Franca do ta mbështesë Serbinë në rrugën evropiane

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, njoftoi se foli me Ilija Srdanoviqin, të parin e Listës Studentore, dhe e uroi për fitoren bindëse në zgjedhjet parlamentare në Serbi, duke ripohtuar miqësinë franceze dhe mbështetjen për rrugën evropiane të vendit.

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Ilija Srdanović, bartësi i listës studentore

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e ka uruar sot Ilija Srdanoviqin, bartës i Listës Studentore, për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi, të mbajtura më 25 tetor, siç njofton SNM. Macron njoftoi se foli me Srdanoviqin, të parin e kësaj liste, dhe e përgëzoi për rezultatin e arritur.

Në rrjetin social X, presidenti francez shkroi: “Čestitao sam mu ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima koju je obeležila istorijski velika izlaznost”. Në shqip, kjo do të thotë se ai e uroi Srdanoviqin për fitoren bindëse në zgjedhjet parlamentare, të cilat i shënoi një pjesëmarrje historikisht e madhe.

Macron shkroi gjithashtu se i ripohoi Srdanoviqit se Francën dhe Serbinë i lidh miqësia dhe se Franca është e vendosur ta mbështesë Serbinë në rrugën e saj evropiane.

Lista Studentore, sipas rezultateve të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK) nga të gjitha vendvotimet, pas votimit të përsëritur në 53 vendvotime, fitoi 53,01 për qind të votave. Lista “Aleksandar Vučić – Serbia e Bashkuar” mori 38,98 për qind të votave.

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