🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 96.32 ▲0.24%
ARI 4,045 ▲2.66%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
₿ CRYPTO
BTC $78,408 ▲ +2.28% ETH $2,319 ▲ +2.74% XRP $1.2793 ▲ +2.04% SOL $93.1200 ▲ +1.29%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.32 ▲0.24 % ARI 4,045 ▲2.66 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.32 ▲0.24 % ARI 4,045 ▲2.66 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
04 Nën 2026
Breaking
Tigers punësojnë Kyle Hudsonin si trajner të bazës së parë për sezonin 2027 Trupa teatrale e shkollës “Andon Xoxa” në Fier vlerësohet me tri çmime në festivalin ndërkombëtar në Zagreb UECL: Egnatia nuk intrigon rivalët, U.Craiova ka shitur vetëm 4000 mijë bileta Lions presin Owen Pappoe në ekipin e stërvitjes, lëvizja e dytë te linebacker-ët pas dëmtimeve Përleshje e dhunshme në Patra: të plagosur dhe arrestime, KKE denoncon sulm fashist ndaj një nxënëseje
Menu
Greqia

Gjyqi i Irini Mourtzoukou nis të premten në Patra për vdekjen e tre foshnjave

25-vjeçarja, e paraburgosur në burgun e Eleonës në Thivë, do të dalë të premten, 6 nëntor, para Gjykatës së Përzier me Juri të Patrës për vrasjen e tre foshnjave dhe një tentativë vrasjeje — vepra që i ka pranuar gjatë hetimit kryesor.

· 2 min lexim
Irini Mourtzoukou (Foto: PatraPress)

Të premten, 6 nëntor 2026, pritet të nisë në Gjykatën e Përzier me Juri të Patrës gjyqi i Irini Mourtzoukou për vdekjen e tre foshnjave — dy fëmijëve të saj dhe foshnjës së një mikeshë të saj — siç njofton Protothema. 25-vjeçarja ndodhet e paraburgosur në burgun e Eleonës në Thivë që nga shtatori i kaluar, pas transferimit nga burgu i Koridallos.

Sipas raportimit të Protothema, procesi gjyqësor ka të bëjë me vrasjet e tre foshnjave, si dhe me një tentativë vrasjeje — vepra që vetë e akuzuara i ka pranuar gjatë hetimit kryesor. Çështja ka tronditur opinionin publik në Greqi.

Këshilli i Kundërvajtjeve të Ahaisë e miratoi në tërësi propozimin e prokurores dhe nxori aktvendimin e referimit në gjyq. Në propozimin e saj, prokurorja e cilëson Mourtzoukou si një person “të organizuar, veçanërisht llogaritës, të dhunshëm, të pamëshirshëm, të paskrupullt dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm”, ndërsa arsyetimi thekson se ajo “i shijonte viktimat e saj, të pafuqishme në duart e saj, pa asnjë ndjenjë faji”. Pretendimi i mbrojtjes për përgjegjësi të zvogëluar u hodh poshtë plotësisht, dhe vihet në dukje se e akuzuara nuk zhvillon lidhje thelbësore emocionale me njerëzit përreth saj.

Kronologjia sipas aktvendimit: Krishtlindjet 2020 — tentativë vrasjeje ndaj ish-partneres së saj; 4 shkurt 2021 — vrasja e foshnjës gjashtëmuajshe të mikeshës së saj; 19 qershor 2022 — vrasja e fëmijës së saj të parë, vetëm 19-ditësh; 17 tetor 2023 — vrasja e vajzës së saj dymuajshe, Maria-Freideriki.

Seanca e së premtes pritet me interes të madh në Greqi, pasi gjykata do të vlerësojë provat dhe do të vendosë për përgjegjësinë penale të të akuzuarës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu