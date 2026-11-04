Gjyqi i Irini Mourtzoukou nis të premten në Patra për vdekjen e tre foshnjave
25-vjeçarja, e paraburgosur në burgun e Eleonës në Thivë, do të dalë të premten, 6 nëntor, para Gjykatës së Përzier me Juri të Patrës për vrasjen e tre foshnjave dhe një tentativë vrasjeje — vepra që i ka pranuar gjatë hetimit kryesor.
Të premten, 6 nëntor 2026, pritet të nisë në Gjykatën e Përzier me Juri të Patrës gjyqi i Irini Mourtzoukou për vdekjen e tre foshnjave — dy fëmijëve të saj dhe foshnjës së një mikeshë të saj — siç njofton Protothema. 25-vjeçarja ndodhet e paraburgosur në burgun e Eleonës në Thivë që nga shtatori i kaluar, pas transferimit nga burgu i Koridallos.
Sipas raportimit të Protothema, procesi gjyqësor ka të bëjë me vrasjet e tre foshnjave, si dhe me një tentativë vrasjeje — vepra që vetë e akuzuara i ka pranuar gjatë hetimit kryesor. Çështja ka tronditur opinionin publik në Greqi.
Këshilli i Kundërvajtjeve të Ahaisë e miratoi në tërësi propozimin e prokurores dhe nxori aktvendimin e referimit në gjyq. Në propozimin e saj, prokurorja e cilëson Mourtzoukou si një person “të organizuar, veçanërisht llogaritës, të dhunshëm, të pamëshirshëm, të paskrupullt dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm”, ndërsa arsyetimi thekson se ajo “i shijonte viktimat e saj, të pafuqishme në duart e saj, pa asnjë ndjenjë faji”. Pretendimi i mbrojtjes për përgjegjësi të zvogëluar u hodh poshtë plotësisht, dhe vihet në dukje se e akuzuara nuk zhvillon lidhje thelbësore emocionale me njerëzit përreth saj.
Kronologjia sipas aktvendimit: Krishtlindjet 2020 — tentativë vrasjeje ndaj ish-partneres së saj; 4 shkurt 2021 — vrasja e foshnjës gjashtëmuajshe të mikeshës së saj; 19 qershor 2022 — vrasja e fëmijës së saj të parë, vetëm 19-ditësh; 17 tetor 2023 — vrasja e vajzës së saj dymuajshe, Maria-Freideriki.
Seanca e së premtes pritet me interes të madh në Greqi, pasi gjykata do të vlerësojë provat dhe do të vendosë për përgjegjësinë penale të të akuzuarës.
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