Athina dhe Nikosia bien dakord të rifillojnë sondazhet për kabllon elektrike Greqi–Qipro brenda pak ditësh
Greqia dhe Qiproja vendosën të martën në Athinë të rifillojnë sondazhet në shtratin e detit për ndërlidhësin elektrik Great Sea Interconnector; lejet për kompaninë franceze që kryen sondazhet do të zgjaten, ndërsa Athina paralajmëron përgjigje vendimtare ndaj çdo përpjekjeje turke për pengim.
Greqia dhe Qiproja kanë rënë dakord të rifillojnë sondazhet në shtratin e detit për Great Sea Interconnector (GSI), kabllon elektrike nënujore që lidh dy vendet, dhe të ecin përpara ‘brenda pak ditësh’, siç njofton Ekathimerini. Vendimi u mor në takimin e mbajtur të martën në Athinë mes kryeministrit Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit qipriot Nikos Christodoulides.
Në ditët në vijim do të zgjaten lejet e nevojshme për kompaninë franceze që kryen sondazhet në zonën e mundshme ekskluzive ekonomike (EEZ) të Greqisë në Egjeun jugperëndimor, pasi leja aktuale skadon më 31 dhjetor. Sipas raportimit të Ekathimerini, Athina po diskuton edhe me Francën hapat e ardhshëm të projektit.
Ministri i Jashtëm George Gerapetritis i tha të martën Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes Kombëtare të Parlamentit se reagimi i Turqisë ndaj GSI-së është ‘absurditet ligjor dhe politik’ dhe plotësisht i pabazë. Ai tha se Greqia, në bashkëpunim të ngushtë me Qipron, do t’i përgjigjet me vendosmëri çdo përpjekjeje turke për të penguar sondazhet, dhe se Athina nuk do ta mbështesë emërimin e ish-ministrit të Jashtëm turk Feridun Sinirlioglu për një mandat tjetër si sekretar i përgjithshëm i OSBE-së.
Në Qipro, partia AKEL kërkoi që provokimet turke të ngrihen para Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ndërsa deputeti i PASOK-ut Pavlos Christidis, zëdhënës i partisë për politikën e jashtme, tha se të drejtat e Greqisë duhet të pohohen ‘në terren, jo në njoftime’. Për shitjen e mundshme amerikane të avionëve F-35 Turqisë, Gerapetritis tha se Athina do ta shqyrtojë çështjen nëse procedurat përparojnë dhe do t’i përgjigjet me vendosmëri çdo përpjekjeje që cenon të drejtat e saj sovrane.
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