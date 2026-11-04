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Greqia

Athina dhe Nikosia bien dakord të rifillojnë sondazhet për kabllon elektrike Greqi–Qipro brenda pak ditësh

Greqia dhe Qiproja vendosën të martën në Athinë të rifillojnë sondazhet në shtratin e detit për ndërlidhësin elektrik Great Sea Interconnector; lejet për kompaninë franceze që kryen sondazhet do të zgjaten, ndërsa Athina paralajmëron përgjigje vendimtare ndaj çdo përpjekjeje turke për pengim.

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Greqia dhe Qiproja kanë rënë dakord të rifillojnë sondazhet në shtratin e detit për Great Sea Interconnector (GSI), kabllon elektrike nënujore që lidh dy vendet, dhe të ecin përpara ‘brenda pak ditësh’, siç njofton Ekathimerini. Vendimi u mor në takimin e mbajtur të martën në Athinë mes kryeministrit Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit qipriot Nikos Christodoulides.

Në ditët në vijim do të zgjaten lejet e nevojshme për kompaninë franceze që kryen sondazhet në zonën e mundshme ekskluzive ekonomike (EEZ) të Greqisë në Egjeun jugperëndimor, pasi leja aktuale skadon më 31 dhjetor. Sipas raportimit të Ekathimerini, Athina po diskuton edhe me Francën hapat e ardhshëm të projektit.

Ministri i Jashtëm George Gerapetritis i tha të martën Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes Kombëtare të Parlamentit se reagimi i Turqisë ndaj GSI-së është ‘absurditet ligjor dhe politik’ dhe plotësisht i pabazë. Ai tha se Greqia, në bashkëpunim të ngushtë me Qipron, do t’i përgjigjet me vendosmëri çdo përpjekjeje turke për të penguar sondazhet, dhe se Athina nuk do ta mbështesë emërimin e ish-ministrit të Jashtëm turk Feridun Sinirlioglu për një mandat tjetër si sekretar i përgjithshëm i OSBE-së.

Në Qipro, partia AKEL kërkoi që provokimet turke të ngrihen para Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ndërsa deputeti i PASOK-ut Pavlos Christidis, zëdhënës i partisë për politikën e jashtme, tha se të drejtat e Greqisë duhet të pohohen ‘në terren, jo në njoftime’. Për shitjen e mundshme amerikane të avionëve F-35 Turqisë, Gerapetritis tha se Athina do ta shqyrtojë çështjen nëse procedurat përparojnë dhe do t’i përgjigjet me vendosmëri çdo përpjekjeje që cenon të drejtat e saj sovrane.

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