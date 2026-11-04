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Interes i lartë për subvencionet e modernizimit të flotës greke të peshkimit: 339 aplikime për projekte 29,85 milionë euro

Ministria greke e Bujqësisë njoftoi të martën vonë se mori 339 aplikime për financim nën Fondin e Peshkimit, Akuakulturës dhe Detit 2021–2027; subvencionet e kërkuara prej 19,93 milionë eurosh e tejkalojnë buxhetin e disponueshëm prej 16 milionë eurosh me rreth 25 për qind.

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Varkë peshkimi me rrjeta në Megalochori, ishulli Agkistri (foto ilustruese, Wikimedia Commons)

Thirrja e re për modernizimin dhe përmirësimin e flotës greke të peshkimit, e financuar kryesisht nga Bashkimi Europian nën Fondin e Peshkimit, Akuakulturës dhe Detit 2021–2027, ka ngjallur interes të lartë, siç njofton Ekathimerini duke cituar agjencinë AMNA. Ministria e Bujqësisë njoftoi të martën vonë se kishte marrë 339 aplikime për financim.

Aplikimet kanë të bëjnë me projekte me vlerë gjithsej 29,85 milionë euro, nga të cilat 19,93 milionë euro do të jepeshin si subvencione. Sipas raportimit të Ekathimerini, aplikimet e tejkaluan buxhetin e disponueshëm të financimit prej 16 milionë eurosh me rreth 25 për qind, gjë që ministria e cilësoi si tregues të ‘kërkesës së lartë të peshkatarëve për investime për përmirësimin dhe modernizimin e anijeve të tyre’.

Programi mbulon deri në 85 për qind të financimit nga BE-ja dhe shteti grek për projekte që, pa rritur kapacitetin e peshkimit të anijeve, përmirësojnë kushtet e punës në bordin e tyre, përmirësojnë pajisjet dhe nxisin qëndrueshmërinë dhe konkurrueshmërinë e flotës greke të peshkimit.

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