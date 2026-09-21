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Bota

Google gjobitet me 403 milionë euro për shkelje të rregullave të privatësisë

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me 403 milionë euro

DUBLIN, 21 shtator /ATSH-DPA/- “Google” është gjobitur me 403 milionë euro nga autoriteti irlandez për mbrojtjen e të dhënave, për shkelje të rregullave evropiane të privatësisë (GDPR).

Hetimi, i nisur rreth gjashtë vjet më parë, pas ankesave të organizatave evropiane të konsumatorëve, shqyrtoi mënyrën se si “Google” përdorte të dhënat e vendndodhjes së përdoruesve.

Autoriteti irlandez, arriti në përfundimin se përdoruesit mund të mos kenë qenë të informuar qartë se të dhënat për vendndodhjen e tyre, mund të përdoreshin për reklama të personalizuara ose për të kuptuar interesat e tyre.

Hetimi mbuloi periudhën nga 25 maji 2018 deri më 4 shkurt 2020 dhe lidhej me shërbime si aktiviteti në internet dhe aplikacione, historiku i vendndodhjes dhe saktësia e vendndodhjes.

Përveç gjobës, “Google” është urdhëruar që brenda gjashtë muajve të ndryshojë mënyrën e përpunimit të të dhënave, në mënyrë që të jetë në përputhje me rregullat e GDPR-së.

Kjo është gjoba e katërt më e madhe, e vendosur nga autoriteti irlandez, që nga hyrja në fuqi e GDPR-së.

“Google” tha se çështja lidhet me politika të vjetra, të cilat sipas kompanisë janë ndryshuar që nga viti 2019.

Kompania theksoi se tani përdoruesit mund të vendosin, që të dhënat e tyre të fshihen automatikisht pas 3, 18 ose 36 muajsh dhe mund të çaktivizojnë reklamat e personalizuara.

“Google” tha gjithashtu se të dhënat e sakta të vendndodhjes në funksionin “Timeline” ruhen tashmë drejtpërdrejt në pajisjen e përdoruesit. /

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