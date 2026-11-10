Google nis përditësimin bazë të nëntorit 2026 për kërkimin, shpërndarja zgjat rreth dy javë
Përditësimi i tretë bazë i vitit 2026 zbatohet globalisht dhe në të gjitha gjuhët; Google këshillon përmbajtje të dobishme për njerëzit dhe paralajmëron luhatje në renditje.
Google nisi të martën përditësimin bazë (core update) të nëntorit 2026 për motorin e tij të kërkimit, i cili filloi në orën 13:07 sipas orës së bregut lindor amerikan dhe pritet të shpërndahet për rreth dy javë, siç njofton Search Engine Land duke cituar panelin zyrtar të statusit të Google Search.
“Sot publikuam përditësimin bazë të nëntorit 2026 për Google Search. Ky është një përditësim i rregullt, i projektuar për të nxjerrë më mirë në pah përmbajtje relevante dhe të kënaqshme për kërkuesit nga të gjitha llojet e faqeve”, njoftoi Google në LinkedIn; përditësimi zbatohet globalisht dhe në të gjitha gjuhët.
Ky është përditësimi i tretë bazë i vitit 2026, pas përditësimit bazë të majit 2026 (21 maj – 2 qershor), atij të marsit 2026 (27 mars – 8 prill) dhe përditësimit të dhjetorit 2025. Përditësimet bazë sjellin ndryshime të gjera e të rëndësishme në algoritmet dhe sistemet e renditjes, prandaj Google i njofton.
Google nuk dha udhëzime të reja specifike për këtë përditësim; këshilla e zakonshme mbetet: nuk ka veprime specifike “rregullimi” — ndikimi negativ në renditje nuk do të thotë domosdoshmërisht se faqet kanë problem; krijuesit duhet të vazhdojnë të prodhojnë përmbajtje të dobishme, të besueshme dhe të menduar për njerëzit, jo për motorët e kërkimit.
Për pronarët e faqeve priten luhatje në renditje dhe në trafikun organik gjatë dy javëve të shpërndarjes; rikuperimi më i madh zakonisht shihet pas përditësimeve të tjera bazë.
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