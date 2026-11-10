KIEV – Zelensky i bën thirrje Evropës të zgjedhë një përfaqësues për bisedimet me Rusinë dhe SHBA-në
KIEV, 10 nëntor /ATSH – AA/ – Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, të martën tha se Evropa duhet të zgjedhë një përfaqësues të vetëm që do të flasë në emër të saj në negociatat me Rusinë dhe SHBA-në, raportoi transmetuesi publik danez DR.
“Evropa duhet të vendosë se kush do ta përfaqësojë atë. Tani është koha për të zgjedhur se kush do të përfaqësojë Evropën”, tha Zelenskyy gjatë një paraqitjeje të përbashkët me kryeministren daneze Mette Frederiksen në Universitetin e Kopenhagës.
Ai theksoi se, ndonëse çdo zë evropian ka rëndësi, prania e shumë përfaqësuesve do t’i ndërlikonte negociatat.
“Të gjithë duan të përfaqësojnë. Zëri i secilit është shumë i rëndësishëm. Por 40 persona nuk mund të bisedojnë me (presidentin rus Vladimir) Putin”, tha Zelenskyy.
Ai tha se takimet në Danimarkë dhe një takim i ardhshëm në Berlin më 19 nëntor mund të krijojnë mundësinë që liderët evropianë të bien dakord për një përfaqësues.
Duke iu referuar bisedimeve trepalëshe që po zhvillohen në Abu Dhabi mes zyrtarëve ukrainas, rusë dhe amerikanë, Zelenskyy pranoi se negociatat me Moskën mbeten të vështira.
“Sapo kam komunikuar me ekipin tonë në Abu Dhabi. Është e vështirë me rusët. Ata nuk janë miqtë tanë më të mirë”, tha ai.
Zelenskyy shtoi se diskutimet në Emiratet e Bashkuara Arabe u përqendruan në çështjet humanitare, përfshirë shkëmbimin e të burgosurve.
Ndërkohë, Frederiksen përjashtoi mundësinë e përfaqësimit të Evropës në negociatat me presidentin rus Vladimir Putin, duke theksuar rëndësinë e forcimit të institucioneve evropiane.
Ajo tha se çështja se kush duhet ta përfaqësojë Evropën do të diskutohet gjatë takimeve më vonë të martën, si dhe në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Dublin.
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