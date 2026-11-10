Siljanovska-Davkova nga Parisi: Europa nuk mund të jetë e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm dhe demokratik
Presidentja e Maqedonisë së Veriut foli në Forumin e Paqes në Paris për kërcënimet hibride, perspektivën europiane të rajonit dhe takimin me presidentin lituanez Nauseda
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, foli në Forumin e Paqes në Paris, në panelin “Defending the line: Sovereignty in an era of hybrid threats”, siç njofton Makfax, sipas raportimit të Fokus. Ajo tha se bota po kalon një transformim të thellë, ku modelet e vjetra janë shteruar, ndërsa të rejat nuk janë formuar ende, duke kujtuar konceptin e “interregnum”-it të Gramscit dhe duke paralajmëruar se një vakum politik nuk zgjat kurrë gjatë, sidomos në Ballkan.
Siljanovska-Davkova theksoi se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk janë periferi e Europës, por pjesë e saj e natyrshme gjeografike, historike dhe kulturore. Ajo vuri në dukje se vendi i saj mban statusin e kandidatit për në Bashkimin Europian prej 21 vitesh dhe ka marrë 17 raporte pozitive, por ende nuk i ka nisur negociatat e anëtarësimit, një pritje që, sipas saj, e vë në provë besueshmërinë e procesit të zgjerimit.
“Sovraniteti im buron nga qytetarët dhe u përket qytetarëve. Edhe legjitimiteti im”, tha presidentja, duke bërë thirrje për sundim të ligjit, respektim të të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike. Sipas saj, sovraniteti nuk është një abstraksion, por një përgjegjësi e përditshme ndaj qytetarëve që e japin dhe e mbajnë atë.
Ajo tha se Bashkimi Europian duhet ta forcojë qëndrueshmërinë e rajonit duke përshpejtuar integrimin europian, dhe jo vetëm duke kërkuar qëndrueshmëri nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Siljanovska-Davkova foli edhe për të rinjtë, të cilët, sipas saj, duhet të jenë pjesëmarrës të barabartë në vendimmarrje sot, jo vetëm e ardhmja e shoqërisë.
Në përfundim, presidentja tha se Europa nuk mund të jetë e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm dhe demokratik dhe se siguria europiane nuk mund të ndahet nga siguria e rajonit. Në të njëjtin panel morën pjesë edhe presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda, dhe kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan. Në margjinat e forumit, siç njofton Makfax, ajo u takua me Nausedan; të dy ranë dakord se reformat dhe kriteret e Kopenhagës duhet të jenë baza për anëtarësimin në BE dhe se mosmarrëveshjet dypalëshe nuk duhet ta bllokojnë zgjerimin. Ajo tha se Maqedonia e Veriut mbetet e angazhuar për dialog konstruktiv me Bullgarinë, por vullneti i mirë duhet të vijë nga të dyja palët.
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