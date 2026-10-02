Google prezanton Argon, modelin e ri të AI-së
Kompania Google ka prezantuar Argon, një model të ri dhe të avancuar të inteligjencës artificiale, i cili do të jetë baza e gjeneratës së ardhshme të modeleve Gemini 4.
Google pretendon se Argon është modeli i saj më i fuqishëm deri më tani dhe se në disa teste të industrisë ka tejkaluar modele rivale, përfshirë Astra të OpenAI dhe Opus të Anthropic. Sipas kompanisë, avantazhet e tij janë veçanërisht të dukshme në programim dhe sigurinë kibernetike.
Megjithatë, sipas ekspertëve, Argon ka mbetur prapa në disa teste të programimit, ndaj pretendimet për epërsi nuk janë të njëjta në të gjitha kategoritë.
Google thotë se Gemini 4 Argon është projektuar për detyra komplekse dhe afatgjata, përfshirë inxhinierinë softuerike, kërkimet financiare e juridike dhe mbrojtjen kibernetike. Modeli ka një kapacitet prej deri në 1 milion tokenë, duke mundësuar përpunimin e sasive shumë të mëdha të informacionit në një proces të vetëm.
Në fushën e sigurisë kibernetike, Google thotë se Argon mund të zbulojë, verifikojë dhe korrigjojë në mënyrë autonome dobësi kritike në softuer. Për momentin, modeli po u ofrohet vetëm një grupi të përzgjedhur specialistësh të sigurisë kibernetike përmes programit Fairwind.
Google ka bërë të ditur se nuk ka caktuar ende një datë për një publikim të gjerë. Kompania dëshiron fillimisht të testojë sistemet e sigurisë dhe mbrojtjes së modelit përpara se ta vërë në dispozicion të zhvilluesve, kompanive dhe përdoruesve të zakonshëm.
Ndërkohë, Google ka hequr dorë nga plani për prezantimin e Gemini 3.5 Pro, i cili fillimisht ishte paralajmëruar për qershor.
Sipas Google, çmimi fillestar i Argon përmes API-së do të jetë 2 dollarë për një milion tokenë hyrës dhe 10 dollarë për një milion tokenë dalës, ndërsa pas periudhës promocionale çmimi do të rritet në 4 dhe 20 dollarë respektivisht. /Telegrafi/
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