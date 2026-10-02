Amazon kërkon të kalojë te investitorët rreth 8 miliardë dollarë çipa Nvidia, raporton FT
Gjiganti i tregtisë elektronike dhe cloud-it po kërkon mënyra për të forcuar bilancin, ndërkohë që kërkesa për çipat e AI-së vazhdon të rritet — sipas raportimit të Financial Times, të cituar nga Reuters.
2 tetor 2026 – Amazon po kërkon të kalojë te investitorët rreth 8 miliardë dollarë çipa të përparuar Nvidia përmes një strukture të re investimi, me qëllim forcimin e bilancit të vet, raportoi të premten Financial Times, duke cituar persona të njohur me çështjen, sipas raportimit të Reuters.
Kërkesa për kapacitet llogaritës për inteligjencën artificiale po rritet me ritme të paprecedenta, dhe çipat e Nvidia-s mbeten motori kryesor i këtij vrulli global. Gjigantët e teknologjisë po investojnë miliarda dollarë në infrastrukturën e nevojshme për të mbajtur ritmin, duke kërkuar njëkohësisht modele të reja financimi për të përballuar kostot në rritje.
Shenjat e tensionit në treg po bëhen gjithnjë e më të dukshme: kompanitë cloud si Nebius kanë rritur së fundmi çmimet e qirasë së çipave Nvidia — një sinjal i raportuar në shtator se kërkesa po tejkalon ofertën në dispozicion.
Në të njëjtën linjë, Broadcom i dha së fundmi kompanisë Anthropic një linjë financimi deri në 42 miliardë dollarë për çipa të inteligjencës artificiale, çka tregon se si lojtarët e mëdhenj po kërkojnë rrugë të reja për të siguruar kapacitet llogaritës.
Lëvizja e Amazon, e raportuar nga Financial Times dhe e cituar nga Reuters, duket se shkon në të njëjtin drejtim: kalimi i një pjese të barrës financiare te investitorët, për të liruar bilancin e kompanisë, ndërsa gara për kapacitetin e AI-së vazhdon të përshkallëzohet.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.