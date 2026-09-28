Google teston përdorimin e inteligjencës artificiale në hapësirë
Google po përgatitet të testojë përdorimin e inteligjencës artificiale në hapësirë, si pjesë e një projekti që synon të shqyrtojë mundësinë e ndërtimit të qendrave të të dhënave në orbitë.
Projekti, i quajtur Suncatcher, synon të vlerësojë nëse satelitët mund të përdoren në të ardhmen për të operuar sisteme të fuqishme të inteligjencës artificiale. Ideja mbështetet në avantazhet e hapësirës, përfshirë aksesin e vazhdueshëm në energjinë diellore dhe hapësirën e disponueshme për infrastrukturë kompjuterike.
Google pritet të lançojë një satelit prototip në kuadër të misionit të përbashkët të SpaceX, Transporter-18, në bashkëpunim me kompaninë Planet Labs.
Sateliti do të pajiset me Njësi të Përpunimit Tensor (TPU) të Google dhe do të vendoset në orbitën e ulët të Tokës. Testi do të shqyrtojë nëse çipat mund të funksionojnë në mënyrë të qëndrueshme në kushtet ekstreme të hapësirës, përfshirë rrezatimin, temperaturat e larta dhe të ulëta, si dhe forcat gjatë nisjes.
Një nga sfidat kryesore është rrezatimi hapësinor, i cili mund të shkaktojë dëmtime ose gabime në sistemet elektronike, përfshirë të ashtuquajturat “përmbysje bitash” në të dhëna.
Google nuk është e vetmja kompani që po eksploron këtë koncept. SpaceX dhe Starcloud po zhvillojnë gjithashtu projekte për vendosjen e qendrave të të dhënave në orbitën e ulët të Tokës.
Nëse teknologjia rezulton e qëndrueshme, qendrat e të dhënave në hapësirë mund të ofrojnë një alternativë për furnizimin me energji të sistemeve të inteligjencës artificiale, kërkesat energjetike të të cilave po rriten me shpejtësi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.