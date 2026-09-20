Goran Vesić ende në liri në vend të paraburgimit: gjykatat ‘korrespondojnë’ prej dy muajsh
Kaluan mbi dy muaj nga vendimi i Gjykatës së Apelit në Novi Sad që rikonfirmoi aktakuzën për shembjen e mbikalimit të stacionit hekurudhor, ku humbën jetën 16 persona — por ish-ministri Goran Vesić dhe Anita Dimoski mbeten ende në liri “për shkak të një gabimi teknik”, ndërsa gjykatat shkëmbejnë shkresa prej javësh.
Kaluan mbi dy muaj nga vendimi i Gjykatës së Apelit në Novi Sad, e cila rikonfirmoi aktakuzën për shtatë të akuzuar për shembjen e mbikalimit të stacionit hekurudhor të Novi Sadit — tragjedi ku humbën jetën 16 persona. Katër prej të akuzuarve u kthyen në arrest shtëpiak, por ish-ministri Goran Vesić dhe ish-zëvendësja e tij Anita Dimoski mbeten ende në liri, zyrtarisht “për shkak të një gabimi teknik”.
Sipas përgjigjes që Gjykata e Lartë në Novi Sad i dha televizionit N1, Administrata për Zbatimin e Sanksioneve Penale e ka njoftuar gjykatën se nuk ka mundur të veprojë sipas vendimit: kohëzgjatja maksimale tremujore e masës duhet të llogaritet nga dita e shfuqizimit të masës së ndalimit të largimit nga banesa — e caktuar me vendim të Gjykatës së Lartë në Beograd — ndërkohë që pajisja për mbikëqyrjen elektronike u hoq më 30 janar 2026. Me fjalë të tjera, masat e reja të arrestit shtëpiak për Vesićin dhe Dimoskin llogariten nga një datë që ka kaluar që në fund të janarit.
Ndërkohë dy gjykatat shkëmbejnë shkresa prej javësh. Gjykata e Lartë thotë se i është drejtuar tri herë Gjykatës së Apelit — me shkresat e 31 korrikut, 10 gushtit dhe 20 gushtit — duke i përcjellë dosjen e çështjes, “pasi lindi dyshimi për lejueshmërinë e zbatimit të vendimit” të Apelit të 15 qershorit, me të cilin u zgjat masa e ndalimit të largimit nga banesa. Më 16 shtator dosja iu kthye Gjykatës së Lartë së bashku me interpretimin e kërkuar, dhe tani Kolegji penal jashtëseancor i Gjykatës së Lartë në Novi Sad duhet të vendosë me një vendim të veçantë pse dy zyrtarët janë ende në liri.
Avokati Veljko Milić, mbrojtës i njërit prej të akuzuarve në rastin “Mbikalimi” — i cili u vendos menjëherë në arrest shtëpiak sapo Apeli konfirmoi aktakuzën — thotë se ka pak gjasa të bëhet fjalë për gabim teknik. “Në një çështje të kësaj rëndësie, gabime të tilla nuk mund të ndodhin. Bëhet fjalë për fakte lehtësisht të verifikueshme, që gjykata mund t’i kishte kontrolluar para se të merrte vendimin në fjalë. Kjo është vetëm një tregues se situata të pazakonta ndodhin gjithmonë në lidhje me të njëjtët persona”, tha avokati.
Çështja e vendndodhjes së Vesićit është aktuale që nga dhjetori i vitit 2024. Ish-ministri është zyrtarisht në aktakuzë për vepër të rëndë kundër sigurisë së përgjithshme, por edhe pse sipas vendimit të Apelit do të duhej të ishte në arrest shtëpiak, ai — ashtu si edhe ish-zëvendësja e tij — vazhdon të mbetet në liri.
Burimi: Danas
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