Greqia hedh poshtë kërkesat e reja të Turqisë për demilitarizimin e ishujve të Egjeut lindor
Athina thekson se statusi ligjor i ishujve përcaktohet nga traktatet ndërkombëtare dhe refuzon interpretimin e Ankarasë për dispozitat e statusit ushtarak
Athina ka hedhur poshtë kërkesat e ripërsëritura të Turqisë për demilitarizimin e ishujve grekë të Egjeut lindor, duke theksuar se statusi ligjor i ishujve është vendosur qartë nga traktatet ndërkombëtare.
Sipas palës greke, Greqia nuk pranon interpretimin turk të dispozitave që kanë të bëjnë me statusin ushtarak të ishujve, duke e konsideruar atë të pabazuar.
Çështja e demilitarizimit është një nga mosmarrëveshjet më të vjetra mes dy vendeve anëtare të NATO-s. Ankaraja pretendon se ishujt iu dhanë Greqisë me Traktatin e Lozanës të vitit 1923 dhe atë të Parisit të vitit 1947 me kushtin e demilitarizimit, ndërsa Athina argumenton se e drejta e vetëmbrojtjes, e njohur nga Karta e Kombeve të Bashkuara, mbizotëron.
Zhvillimi i fundit shënon një tjetër episod në mosmarrëveshjen e gjatë greko-turke për Egjeun, e cila përfshin edhe çështje të tjera si gjerësia e ujërave territoriale, përcaktimi i shelfit kontinental dhe të drejtat e kërkimit për hidrokarbure në Mesdheun lindor.
Burimi: EIN Presswire – Greece Newswire
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