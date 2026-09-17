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Greqia

Greqia hedh poshtë kërkesat e reja të Turqisë për demilitarizimin e ishujve të Egjeut lindor

Athina thekson se statusi ligjor i ishujve përcaktohet nga traktatet ndërkombëtare dhe refuzon interpretimin e Ankarasë për dispozitat e statusit ushtarak

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Harta e Egjeut lindor, ku ndodhen ishujt grekë në qendër të mosmarrëveshjes me Turqinë.

Athina ka hedhur poshtë kërkesat e ripërsëritura të Turqisë për demilitarizimin e ishujve grekë të Egjeut lindor, duke theksuar se statusi ligjor i ishujve është vendosur qartë nga traktatet ndërkombëtare.

Sipas palës greke, Greqia nuk pranon interpretimin turk të dispozitave që kanë të bëjnë me statusin ushtarak të ishujve, duke e konsideruar atë të pabazuar.

Çështja e demilitarizimit është një nga mosmarrëveshjet më të vjetra mes dy vendeve anëtare të NATO-s. Ankaraja pretendon se ishujt iu dhanë Greqisë me Traktatin e Lozanës të vitit 1923 dhe atë të Parisit të vitit 1947 me kushtin e demilitarizimit, ndërsa Athina argumenton se e drejta e vetëmbrojtjes, e njohur nga Karta e Kombeve të Bashkuara, mbizotëron.

Zhvillimi i fundit shënon një tjetër episod në mosmarrëveshjen e gjatë greko-turke për Egjeun, e cila përfshin edhe çështje të tjera si gjerësia e ujërave territoriale, përcaktimi i shelfit kontinental dhe të drejtat e kërkimit për hidrokarbure në Mesdheun lindor.

Burimi: EIN Presswire – Greece Newswire

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