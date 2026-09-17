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Greqia

Star Bulk debuton në Euronext Athens me ofertë publike prej 107.8 milionë eurosh

Kompania greke e transportit detar mblodhi 107.8 milionë euro përmes ofertës publike të aksioneve dhe listimit paralel në bursën e Athinës – një transaksion i pari i këtij lloji për bursën greke

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Një anije dry bulk e flotës së Star Bulk Carriers. (Foto: Star Bulk)

Star Bulk Carriers, një nga kompanitë më të mëdha greke të transportit detar të mallrave me shumicë (dry bulk), ka debutuar në Euronext Athens, duke mbledhur 107.8 milionë euro përmes një oferte publike të aksioneve në Greqi dhe një listimi paralel në bursën e Athinës.

Transaksioni përshkruhet si i pari i këtij lloji për bursën greke, duke kombinuar ofertën publike të aksioneve me listimin e drejtpërdrejtë në platformën e Euronext Athens.

Star Bulk, me bazë në Greqi, operon një nga flotat më të mëdha në botë të anijeve dry bulk, që transportojnë lëndë të para si mineral hekuri, qymyr dhe drithëra në mbarë botën.

Listimi forcon lidhjen e kompanisë me tregun grek të kapitalit dhe vjen në një kohë kur bursa e Athinës po përpiqet të tërheqë emetues të mëdhenj dhe të rrisë likuiditetin e saj.

Burimi: EIN Presswire – Greece Newswire

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