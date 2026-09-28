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Serbia

Greqia rrit në 15% taksën e blerjes së pronës për shtetasit jashtë BE-së — goditen edhe serbët

Kryeministri Mitsotakis njoftoi se taksa e transferimit të pronës banesore për blerësit nga vendet e treta do të rritet nga 3,09% në 15%, me zbatim të mundshëm që nga viti 2027; masa vjen pas rritjes së çmimeve nga kërkesa e lartë e blerësve të huaj.

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Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi, siç njofton e përditshmja serbe Danas, rritjen e taksës së transferimit të pronës banesore për blerësit që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Europian — nga rreth 3% (3,09%) në plot 15%, me zbatim të mundshëm që nga viti 2027.

Arsyeja, sipas qeverisë greke, është kërkesa e lartë e blerësve të huaj në disa zona të Greqisë, e cila i ka shtyrë lart çmimet e pronave dhe po e bën gjithnjë e më të vështirë për grekët blerjen e shtëpisë së tyre. Taksa më e lartë synon të largojë një pjesë të blerësve nga vendet e treta dhe të ulë presionin mbi çmimet, shkruan Danas.

Shembulli konkret tregon përmasën e goditjes: sipas raportimit të portalit Nikana.gr, për një pronë me vlerë 150 mijë euro taksa aktuale është rreth 4.635 euro, ndërsa me normën e paralajmëruar do të arrinte afërsisht 22.500 euro — pra blerja do të kushtonte gati 18 mijë euro më shumë.

Ndryshimi nuk prek pronarët ekzistues — ata nuk do të paguajnë diferencën retroaktivisht — por mund t’i godasë kur të shesin, nëse blerësit nga Serbia humbasin interesin për pronat e tyre, shkruan Danas. Megjithatë, për momentin bëhet fjalë vetëm për një njoftim zyrtar politik: siç raporton Nikana.gr, nuk ka ende projektligj të botuar, nuk është votuar në parlament, nuk ka dalë në Gazetën Zyrtare greke dhe nuk dihen as përjashtimet e as rregullat kalimtare.

Të hapura mbeten shumë pyetje, shkruan Nikana.gr: çfarë ndodh nëse krahas pasaportës serbe keni edhe një pasaportë të një vendi të BE-së (p.sh. kroate, hungareze apo bullgare) — logjika thotë që taksa nuk duhet të zbatohet, por pritet konfirmimi në tekstin e ligjit; a do të prekë masa tokat dhe hapësirat afariste — Mitsotakis përdori fjalën “katoikia”, që do të thotë objekt banimi: shtëpi e apartamente; si do të trajtohen shtetasit serbë me qëndrim të përhershëm apo rezidencë tatimore në Greqi; çiftet martesore ku një bashkëshort është shtetas i BE-së e tjetri i Serbisë; blerja përmes kompanisë së regjistruar në BE; apo bashkëpronësia me shtetas të BE-së.

Ndërkohë, blerjet që realizohen këtë vjeshtë vijojnë me rregullat e vjetra, me taksë 3,09%; nëse ligji miratohet, pritet një periudhë kalimtare për proceset e nisura tashmë, raporton Nikana.gr.

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