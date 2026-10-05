Hapet në Amsterdam retrospektiva e madhe e Henri Matisse-it: «Chez Matisse» me 80 kryevepra nga Centre Pompidou
Ekspozita e tretë më e madhe e Matisse-it ndonjëherë në Holandë çel dyert në H'ART Museum të Amsterdamit me 80 vepra nga koleksioni i Centre Pompidou-së, nga eksperimentet e hershme me ngjyrën te gjuha e lirë dekorative e viteve të fundit.
Të shtunën, më 3 tetor 2026, në H’ART Museum të Amsterdamit, siç njofton muzeu, u hap «Chez Matisse. Masterpieces from Centre Pompidou» — retrospektiva e tretë më e madhe e Henri Matisse-it (1869–1954) e mbajtur ndonjëherë në Holandë. Ekspozita sjell në kryeqytetin holandez 80 vepra nga koleksioni i Centre Pompidou-së në Paris, një nga koleksionet më të plota të Matisse-it në botë, përfshirë piktura, skulptura dhe punime grafike.
Ndër kryeveprat e ekspozuara përfshihen «Luxe, calme et volupté» (1904), «Figure décorative sur fond ornemental» (1925–1926), «Le Rêve» (1935), «La Blouse roumaine» (1940), «Intérieur jaune et bleu» (1946) dhe «Grand Intérieur rouge» (1948). Rruga e ekspozitës nis nga autoportreti i hershëm i vitit 1900 dhe mbërrin te punimet e famshme të prera (cut-outs) të viteve të fundit — një udhëtim nga eksperimentet e hershme me ngjyrën te gjuha e lirë dekorative e maturisë së artistit.
Krahas Matisse-it, ekspozita përfshin edhe punë të artistëve që e frymëzuan dhe u frymëzuan prej tij: Pablo Picasso, Mark Rothko, Barnett Newman, Sonia Delaunay, Pierre Bonnard, Kees van Dongen, Ellsworth Kelly e Daniel Buren. Skenografia e ekspozitës, realizuar nga Tatyana van Walsum dhe Marline Bakker, bazohet te motivi i dritares — korniza, hapje dhe pamje që lidhin veprat e Matisse-it me ato të bashkëkohësve, në një dialog të vazhdueshëm mes kohëve dhe stileve.
Ekspozita do të qëndrojë hapur nga 3 tetori 2026 deri më 14 shkurt 2027. Vetë titulli «Chez Matisse», që do të thotë «te shtëpia e Matisse-it», është një ftesë për vizitorët që të hyjnë në botën intime të mjeshtrit francez dhe ta përjetojnë trashëgiminë e tij në tërësinë e saj.
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