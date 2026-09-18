Hapet nesër në Los Anxhelos «David Lynch: LA»: ekspozita e parë e punës së tij fotografike që pas vdekjes në 2025
Galeria Pace hap më 19 shtator në Los Anxhelos ekspozitën «David Lynch: LA», prezantimi i parë i punës së David Lynch në qytetin ku ai jetoi mbi pesë dekada që pas vdekjes së tij në vitin 2025. Ekspozita, e cila zgjat deri më 24 tetor, mbledh për herë të parë në dialog pesë nga seritë fotografike të Lynch-it, duke ndriçuar një praktikë që shtrihej mes kontributit të tij të rëndësishëm në pikturë dhe në kinema.
Fotografitë janë krijuar midis viteve 1979 dhe 2008. Pesë fotografi të mëdha me ngjyra nga seria «Figures and Smoke» e ankorojnë ekspozitën: fytyra të zmadhuara në momente ekstaze, me tym që ngrihet nga buzë të njollosura me të kuqe. «Portretet» e tij të Los Anxhelosit e drejtojnë syrin regjisorial të Lynch-it nga terreni kinematografik i qytetit, skajet industriale dhe qoshet e anashkaluara, ndërsa një grup i spikatur nudos bardh-e-zi e abstrahon trupin femëror në forma topografike ku figura shkrihet në peizazh.
Në serinë «Couch», ai riformulon odaliskën e historisë së artit, duke e shumëfishuar dhe turbulluar figurën e shtrirë në një shenjë ndaj shtresëzimit të hershëm fotografik. «Kits» mbyll përzgjedhjen, duke dokumentuar çmontimin e një peshku, një pule dhe një pate me udhëzime rimontimi të ironizuara, të rrënjosura në zakonin e fëmijërisë së tij për të ndërtuar modele aeroplanësh — një korpus që kap aftësinë e tij për ta kthyer të zakonshmen në të çuditshme.
Vetë qyteti është lidhja e ekspozitës. Lynch mbërriti në Los Anxhelos në vitin 1972 si fellow në American Film Institute dhe e bëri qytetin inspirimin dhe qendrën e punës së tij më krijuese. Ndonëse kinemaja i solli famë ndërkombëtare, ai nuk e braktisi kurrë studion: përpara Los Anxhelosit kishte studiuar pesë vjet pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura të Pensilvanisë në Filadelfia, qyteti industrial në rënie i viteve ’60 i të cilit ushqeu misterin dhe intensitetin psikologjik që do të përshkonin punën e tij për dekada.
Ekspozita vjen në një moment vëmendjeje më të gjerë institucionale: Muzeu i Artit i Los Anxhelosit (LACMA) është në fazat e hershme të përgatitjes së një retrospektive për Lynch-in, në diskutime me muze të tjerë, megjithëse planet mbeten paraprake, sipas njoftimit të Pace. «David Lynch: LA» hapet më 19 shtator dhe qëndron e hapur deri më 24 tetor në galerinë e Pace, 1201 South La Brea Avenue, Los Anxhelos.
Burimi: Pace Gallery
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