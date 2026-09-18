IFPDA 2027: 76 ekspozues dhe një kapitull i ri për vizatimet në Nju Jork
Panairi ndërkombëtar i printetve dhe vizatimeve rritet mbi 20%, me 14 ekspozues të rinj mes tyre White Cube e Gladstone — dhe për herë të parë një të katërtën e ofertës ia kushton vizatimeve.
Panairi IFPDA (International Fine Prints & Drawings Association) do të hapë edicionin e vitit 2027 me 76 ekspozues — një rritje prej mbi 20% krahasuar me vitin 2024. Mes 14 ekspozuesve të rinj janë emra të mëdhenj si White Cube, Gladstone, Sikkema Malloy Jenkins, Nancy Hoffman Gallery dhe Jill Newhouse Gallery. Të gjitha stendat u rezervuan thuajse menjëherë pasi aplikimet iu dërguan rreth 150 anëtarëve në muajin maj — një kontrast i fortë me vitin 2024, kur kishte ende stenda bosh.
Edicioni 2027 zhvillohet nga 8 deri më 11 prill në Park Avenue Armory të Nju Jorkut, ku panairi u rikthye në vitin 2024 pas pesë vjetësh në Javits Center. Risia e madhe e këtij edicioni është vëmendja ndaj vizatimeve: për herë të parë, rreth një e katërta e ofertës — nga të paktën 19 ekspozues — do t’u kushtohet atyre. Jill Newhouse Gallery do t’ia dedikojë të gjithë stendën vizatimeve, nga Delacroix te Matisse; Gladstone do të paraqesë vizatime dhe edicione të Robert Rauschenberg, Pope.L, Joan Jonas, Elizabeth Murray dhe Matthew Barney; Sikkema Malloy Jenkins debuton me edicione të Louis Fratino dhe punime në letër të Kara Walker, Wardell Milan dhe Yashua Klos; White Cube do të sjellë Christine Ay Tjoe, Danh Vo, Etel Adnan dhe Beatriz Milhazes, ndër të tjerë.
Drejtorja ekzekutive Jenny Gibbs ia atribuon këtë sukses një ndryshimi strukturor në perceptimin e botës së artit për printet: “Dhjetë vjet më parë, printet konsideroheshin kryesisht si pika e hyrjes… Kjo është përmbysur plotësisht.” IFPDA, e themeluar në vitin 1987 me fokusin te printet, vitin e kaluar zgjeroi misionin për të përfshirë vizatimet — ndryshimi i parë i madh i statutit që nga viti 1990.
Zgjerimi prek edhe programimin: këtë tetor, ajo që dikur quhej Print Month ribritet si Prints & Drawings Month, me programin “Drawn Together: Collections in Conversation” më 19 tetor, ku marrin pjesë kuratorë nga LACMA, Princeton University Art Museum dhe Chazen Museum of Art.
Burimi: ARTnews
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.