Hapet nesër në Uashington ekspozita «From the Louvre: Masterpieces of Islamic Art»: 26 kryevepra të Louvre-it dalin për herë të parë bashkë në SHBA
Nga vaska e famshme «Baptistery of Saint Louis» te daga mogule me kokë kali: thesari i departamentit të artit islamik të Louvre-it udhëton përtej Atlantikut — Uashingtoni, stacioni i vetëm amerikan; ekspozita qëndron deri më 18 janar 2027.
Të shtunën, më 26 shtator, në Muzeun Kombëtar të Artit Aziatik të Institutit Smithsonian në Uashington hapet ekspozita «From the Louvre: Masterpieces of Islamic Art» — një ngjarje e pazakontë për botën e muzeve: për herë të parë, 26 kryevepra nga departamenti i artit islamik të Louvre-it shfaqen së bashku në Shtetet e Bashkuara. Uashingtoni do të jetë stacioni i vetëm amerikan i ekspozitës, e cila qëndron hapur deri më 18 janar 2027.
Objektet mbulojnë dymbëdhjetë shekuj historie — nga shekulli i VII te ai i XIX — dhe një hapësirë gjeografike që shtrihet nga Spanja e Ummajadëve deri te India Mogule. Midis tyre janë dyer prej druri trëndafili të gdhendura, kupa jade, një luan bronzi andaluzian, një portret monumental i mbretit persian Fath-Ali Shah Qajar i zbukuruar me xhevahire dhe vepra të Perandorisë Osmane. Ylli i ekspozitës është vaska e famshme «Baptistery of Saint Louis» — një basen bakri i derdhur në Siri ose Egjipt rreth viteve 1325–1340, në kohën e dinastisë Mamluke, i zbukuruar me inkrustime ari dhe argjendi me figura njerëzish e kafshësh dhe i firmosur nga mjeshtri Muhammad ibn al-Zayn.
Krah tij ekspozohet daga mogule e shekullit XVII me dorë prej jade me formë koke kali, e zbukuruar me rubinë, smeraldë dhe ar; si dhe vaza me mbishkrimin e sulltan Ajubidit Salah al-Din Jusuf (1237–1260). Kuratori Simon Rettig i Muzeut Aziatik dhe bashkëkuratorja e tij nga Louvre-i, Souraya Noujaim, e kanë ndërtuar ekspozitën si rrëfim të udhëtimeve të këtyre objekteve: shumë prej tyre kanë kaluar nëpër duart e sulltanëve, princërve dhe fisnikëve, janë dhënë si dhurata diplomatike për të forcuar aleanca dhe kanë fituar kuptime të reja teksa lëviznin midis kulturave.
«Të dëshiruara për mjeshtërinë e tyre spektakolare dhe zejtarinë e veçantë, këto objekte të botës islame shijoheshin nga pak të zgjedhur, derisa hynë në Louvre», tha Chase F. Robinson, drejtori i Muzeut Kombëtar të Artit Aziatik. «Tani, këto objekte dikur ekskluzive janë të arritshme për të gjithë si kryevepra.» Ekspozita vendos gjithashtu koleksionin e Louvre-it në dialog me fondet vetjake të Smithsonian-it të artit islamik.
Hyrja në muzetë e Smithsonian-it është falas — vizitorët e kanë ekspozitën të përfshirë në vizitën e tyre të zakonshme.
Burimi: Smithsonian Magazine
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