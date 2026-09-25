Vidhen gjashtë skulptura bronzi nga muzeu i Peter Gehring në Mynih, humbje mbi 100 mijë euro
Hajdutët e panjohur hynë përmes portës së kopshtit në lagjen Untermenzing-Allach dhe morën gjashtë vepra bronzi; policia e Mynihut kërkon ndihmën e dëshmitarëve.
Gjashtë skulptura bronzi të artistit gjerman Peter Gehring (1944–2001), arkitekt, artist vizual dhe muzikant, janë vjedhur nga kopshti i «Museum Peter Gehring» në lagjen Untermenzing-Allach të Mynihut. Vlera totale e veprave të vjedhura kalon 100 mijë eurot, duke i shkaktuar trashëgimisë artistike të Gehring-ut një humbje të rëndë.
Vjedhja u zbulua të dielën, më 13 shtator 2026, rreth orës 10:00, nga bashkëshortja e artistit të ndjerë. Një ditë më parë, të shtunën më 12 shtator, muzeu kishte qenë i hapur për publikun me rastin e «Tag des Denkmals» (Ditës së Monumenteve), kur shumë vizitorë patën parë nga afër shtëpinë dhe skulpturat e vendosura në kopsht.
Sipas policisë së Mynihut, autorët e panjohur hynë në kopsht përmes një porte kopshti në intervalin kohor mes orës 19:00 të së shtunës dhe orës 10:00 të së dielës. Për shkak të peshës dhe përmasave të skulpturave, hetuesit besojnë se për transportimin e tyre është përdorur një automjet.
Secila prej skulpturave vlen rreth 20 mijë euro, sipas zëdhënësit të policisë. Hetimet për rastin i ka marrë përsipër Komissariati 52 i Policisë së Mynihut.
Policia u bën apel të gjithë qytetarëve që mund të kenë vërejtur diçka të dyshimtë në zonën e rrugëve Waldhornstraße, Im Eichgehölz dhe Schlehbuschstraße (Untermenzing-Allach) në periudhën në fjalë, që të paraqiten si dëshmitarë.
Burimi: dpa / ARTnews
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