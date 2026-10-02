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Ekspozita

Hapet sot në Londër «Other Worlds»: retrospektiva e parë europiane e Es Devlin-it në Muzeun e Dizajnit

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«Es Devlin: Other Worlds», retrospektiva e parë europiane e artistes dhe dizajneres britanike Es Devlin, u hap sot (2 tetor) në Muzeun e Dizajnit në Londër, ku do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 4 prill 2027, siç njofton Muzeu i Dizajnit i Londrës.

Ekspozita mbulon tre dekada karriere të Devlin-it në skulpturë, skenografi teatri, muzikë, gjuhë dhe dritë. Ajo është ndër emrat më të njohur ndërkombëtarisht për skenografitë e koncerteve të yjeve botërore si Beyoncé dhe U2, për ceremoninë e mbylljes së Lojërave Olimpike Londër 2012, si dhe mbetet gruaja e parë që ka projektuar pavijonin britanik në Expo.

Ekspozita nis me një kopje të studios së artistes në jug të Londrës — me libra, objekte, makete dhe vizatime — dhe përfshin punimet e saj më të njohura, nga modelet e «The Lehman Trilogy», ceremonisë së mbylljes së Olimpiadës 2012 dhe instalacionit «Forest of Us» në Miami, te instalacioni i ri në shkallë të gjerë «An Infinite Library»: një raft trekëndor rrotullues 8-metërsh me mbi 2.000 libra, i vendosur mbi një pasqyrë rrethore, ndërsa zëri i vetë artistes lexon pjesë të zgjedhura.

Ekspozita është përgatitur në bashkëpunim të ngushtë me vetë artisten, duke ofruar një udhëtim të rrallë në botën kreative të një prej figurave më inovative të artit bashkëkohor.

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