Ekspozita që ndryshon veten ndërsa dyert janë hapur: Muzeu i Artit të Singaporit sjell «The Present is Unstable»
Ekspozita e tretë nga koleksioni i Muzeut të Artit të Singaporit është edhe më eksperimentale: veprat do të shtohen e hiqen me kalimin e kohës, pa një temë të vetme fikse.
Muzeu i Artit të Singaporit (SAM) hap sot, më 2 tetor 2026, ekspozitën «SAMCollection: The Present is Unstable» në hapësirën «SAM at Tanjong Pagar Distripark». Bëhet fjalë për ekspozitën e tretë të kuruar nga koleksioni i muzeut, por të parën që ndryshon veten ndërsa dyert janë hapur — një eksperiment që muzeu e konsideron më të guximshmin që ka bërë ndonjëherë, siç njofton redhot.sg.
Koncepti është i pazakontë: nuk ka një temë të vetme fikse. Veprat do të futeshin dhe hiqeshin me kalimin e kohës, në lidhje të reja mes tyre, ndërsa publiku ftohet të gjurmojë vetë rrugët e tij mes veprave. Grupi i parë i veprave do të ekspozohet nga 2 tetori deri më 18 korrik 2027, ndërsa nga shkurti 2027 një grup i dytë do të zërë vendin e tij — vizitorët që kthehen do ta gjejnë ekspozitën krejt ndryshe, edhe pse emri mbetet i njëjtë, sipas faqes zyrtare të Singapore Art Museum.
Në grupin e parë përfshihet edhe instalacioni me tri kanale «I Witness» i artistes Hao Jingban, një vepër e porositur nga Fondacioni Han Nefkens, Muzeu Mori i Artit, M+ Hong Kong dhe SAM. Kuratori kryesor Shabbir Hussain Mustafa thotë se pyetja qendrore e ekspozitës është: si mund ta kuptojmë të tashmen përmes veprave të së kaluarës.
Programi i hapjes përfshin një bisedë me Hao Jingban-in dhe Han Nefkens-in, si dhe një tur të udhëhequr nga kuratorët më 3 tetor. Hyrja është falas për singaporasit dhe rezidentët e përhershëm.
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