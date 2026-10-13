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13 Tet 2026
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Kosova

Haxhiu takon Auditoren e Përgjithshme: Institucionet do të mbahen përgjegjëse për paranë publike

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Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim Auditoren e Përgjithshme, Vlora Spanca, të cilën e ka përgëzuar për punën e saj dhe rizgjedhjen nga Kuvendi për një mandat të ri pesëvjeçar.

Haxhiu ka theksuar rëndësinë e raporteve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për mbikëqyrjen parlamentare, duke bërë të ditur se Kuvendi, në legjislaturën e njëmbëdhjetë, do t’i shqyrtojë me seriozitet këto raporte dhe do të kërkojë llogari nga institucionet për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Ajo ka nënvizuar se menaxhimi i parasë publike duhet të jetë transparent dhe se qytetarët kanë të drejtë të informohen se si shpenzohet çdo euro e mbledhur nga taksat e tyre.

“Llogaridhënia nuk është zgjedhje, por detyrim institucional dhe parim themelor i sundimit të ligjit”, ka theksuar Haxhiu në një postim publik.

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