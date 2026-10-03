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Kosova

Haziri për ditën e 18-të të protestës: Nuk lodhemi, nuk ndalemi dhe nuk largohemi pa u dëgjuar!

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Organizatori i protestës “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, ka ftuar qytetarët të bashkohen sonte në ditën e 18-të të protestës, nga ora 19:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

Përmes një postimi, Haziri ka shprehur vendosmërinë për vazhdimin e protestës.

“Nuk lodhemi. Nuk ndalemi. Dhe nuk largohemi pa u dëgjuar!”, ka shkruar ai.

Haziri ka përsëritur se protesta mbahet në mbështetje të UÇK-së dhe në kërkim të drejtësisë.

“Për UÇK-në. Për drejtësi. Shihemi në shesh!”, ka përfunduar ai./Telegrafi/

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