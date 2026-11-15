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Europa

Hetimi i BBC-së: ish-dedektivi i Met gënjeu për vdekjen e gruas në Barbados, familja thotë se u la pa hetim

BBC Panorama zbulon se Warren Arter, ish-dedektiv i Policisë Metropolitane i hetuar për shfrytëzim seksual të viktimave, dha versione kontradiktore për vdekjen e gruas së tij Rebekah në një hotel në Barbados në qershor 2024, ndërsa Policia Metropolitane nuk dërgoi dedektivë në ishull.

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Hetimi i BBC-së: ish-dedektivi i Met gënjeu për vdekjen e gruas në Barbados, familja thotë se u la pa hetim
Një oficer i Policisë Metropolitane në Londër (Foto: Wikimedia Commons)

Një ish-dedektiv i Policisë Metropolitane të Londrës, i hetuar për shfrytëzim seksual të viktimave të krimit që ishte detyra e tij t’i mbronte, gënjeu për vdekjen e gruas së tij në një dhomë hoteli në Barbados, siç zbulon hetimi i BBC Panorama.

Warren Arter e njohu gruan e tij, Rebekah, pasi ajo kishte denoncuar abuzim në familje pranë Policisë Metropolitane në vitin 2006, dhe më pas e abuzoi për më shumë se një dekadë, me abuzim seksual e familjar, kontroll shtrëngues dhe drogim, sipas hetimit. Rebekah vdiq në qershor 2024, në moshën 47-vjeçare, dhe vdekja e saj nuk u hetua kurrë siç duhet: Panorama zbulon se autoritetet e Barbados nuk ruajtën provat dhe nuk intervistuan stafin e hotelit për sjelljen e dyshimtë të Arter para dhe pas vdekjes.

Punonjës të hotelit luksoz O2 Beach Club, ku ndodhi vdekja, i thanë BBC-së se Arter dha versione kontradiktore: u tha se gruaja ishte mbytur, se ishte rrëzuar e kishte goditur kokën, ose se ishte zgjuar dhe e kishte gjetur të vdekur. Roja i sigurisë Andrew tregoi se duhej ta ndalte Arter të shkonte në një festë rruge para se të vinin shërbimet e urgjencës. Hetimi gjyqësor në Britani zbuloi më vonë se organet e Rebekah-s ishin prerë në copa të vogla pa shpjegim nga një patolog në Barbados, duke shkatërruar prova jetike, dhe se testet kyçe toksikologjike nuk u kryen kurrë. Mjeku ligjor Andrew Harris dha një vendim të hapur, tha se vdekja ka gjasa të ketë përfshirë intoksikim dhe se vrasja e paligjshme nuk mund të përjashtohet, duke ngritur mundësinë e një fshehjeje të qëllimshme.

Katër ditë pas vdekjes, familja e raportoi rastin në polici dhe një komandant i lartë i Policisë Metropolitane u informua, por Met nuk dërgoi dedektivë në Barbados, duke i thënë BBC-së se vendimi u mor sepse nuk kishte pasur një pretendim për kriminalitet. Arter ishte pezulluar më herët dhe ishte hetuar nga organi mbikëqyrës IOPC për sjelljen ndaj tetë viktimave të pretenduara, pa u dënuar kurrë, dhe u shkarkua në vitin 2023 për vepra me drogë. Një javë pas vdekjes së Rebekah-s, ai u arrestua në aeroportin Heathrow për vepra të pretenduara seksuale ndaj një gruaje tjetër dhe u gjet i vdekur në burgun Wandsworth tri ditë më vonë.

Komandanti i Policisë Metropolitane, Simon Messinger, i tha BBC-së se mendimet e policisë mbeten me familjen e Rebekah Arter, e cila ka pyetje për rrethanat e vdekjes së saj. Djali i saj, Elliot, thotë se dy fëmijët e tij të vegjël nuk do ta njohin kurrë gjyshen. Dokumentari «Panorama: The Predator in the Police» transmetohet të martën, më 17 nëntor, në BBC One.

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