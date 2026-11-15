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Ukraina

Sulmi masiv rus në Odesa lë rreth 41 mijë familje pa energji, katër të vrarë dhe 69 të plagosur në gjithë Ukrainën

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Sulmi masiv rus në Odesa lë rreth 41 mijë familje pa energji, katër të vrarë dhe 69 të plagosur në gjithë Ukrainën
Një grua e plagosur në rajonin e Zaporizhzhia-s gjatë natës së 15 nëntorit. Foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave / Telegram

Sulmet ruse vranë katër persona dhe plagosën 69 të tjerë në gjithë Ukrainën gjatë ditës së fundit, thanë autoritetet ukrainase më 15 nëntor, siç njofton The Kyiv Independent. Rajoni i Odesës u vu nën një “sulm masiv” gjatë natës, ndërsa sulmet u shtrinë në disa rajone të tjera të vendit.

Guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, tha se një goditje ra mbi një objekt energjetik të kompanisë DTEK. Rreth 41.000 familje në rajonin e Odesës mbetën përkohësisht pa energji, ndërsa ekipet punonin për rikthimin e saj. Gjashtë persona u plagosën në rajonin e Odesës, ndërsa u dëmtua rëndë një ndërtesë administrative, si dhe automjete, një tubacion gazi, ndërtesa banimi dhe një shkollë.

Gjatë natës, Rusia lëshoi 132 dronë sulmues me rreze të gjatë, përfshirë 78 dronë reaktivë, sipas Forcave Ajrore ukrainase. Mbrojtja ajrore rrëzoi 106 dronë, përfshirë 61 reaktivë, ndërsa goditje u regjistruan në 20 vendndodhje.

Në rajonin e Chernihiv-it, në qytetin Mena, një goditje ruse mbi infrastrukturë kritike vrau dy burra 42 dhe 45 vjeç dhe plagosi një burrë 33-vjeçar, tha guvernatori Viacheslav Chaus. Në rajonin e Dnipropetrovsk-ut, Rusia sulmoi me dronë, një raketë dhe artileri katër rrethe, duke vrarë një person dhe plagosur 13 të tjerë, përfshirë një djalë 7-vjeçar, tha guvernatori Oleksandr Hanzha. Në rajonin e Kharkiv-it u plagosën pesë persona, në qytetin Kharkiv dhe në 13 vendbanime të tjera, sipas guvernatorit Oleh Syniehubov, ndërsa Policia Kombëtare tha se një burrë 67-vjeçar u vra në fshatin Borova.

Në rajonin e Zaporizhzhia-s u plagosën 32 persona, përfshirë katër fëmijë, gjatë ditës së fundit, ndërsa forcat ruse kryen 877 sulme mbi 48 vendbanime të rajonit. Në rajonin e Sumy-t u regjistruan afro 60 sulme mbi 28 vendbanime dhe pesë të plagosur, në rajonin e Donetsk-ut katër të plagosur, sipas guvernatorit Vadym Filashkin, dhe në rajonin e Kirovohrad-it një dron goditi një shtëpi, duke plagosur tre persona, tha guvernatori Andrii Raikovych. Në rajonin e Zhytomyr-it u sulmua infrastruktura energjetike, pa civilë të plagosur.

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