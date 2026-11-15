Shpërthim në periferi të Damaskut vret dy persona, mes tyre një fëmijë
Sipas televizionit shtetëror sirian, mjeti shpërthyes ishte vendosur brenda një makine në Jaramana, ndërsa forcat e sigurisë kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur hetimet.
Një mjet shpërthyes i vendosur brenda një makine shpërtheu të shtunën në mbrëmje në periferi të Damaskut, duke vrarë dy persona dhe duke plagosur të paktën një tjetër, sipas Associated Press, e cila citon televizionin shtetëror sirian dhe Ministrinë e Brendshme. Mes viktimave është edhe një fëmijë, njoftoi ministria.
Shpërthimi ndodhi në Jaramana, një periferi në jug të kryeqytetit sirian, pranë një fabrike ku prodhohen bateri. Televizioni shtetëror raportoi dy të vrarë dhe dy të plagosur, ndërsa ministria foli për një të plagosur. Forcat e sigurisë e kanë rrethuar zonën dhe kanë nisur hetimet për ngjarjen.
Jaramana është shtëpia e një komuniteti të madh të pakicës fetare druze dhe muajt e fundit ka pasur tensione mes disa anëtarëve të komunitetit dhe sirianëve sunitë që mbështesin qeverinë aktuale islamiste.
Sipas Associated Press, disa shpërthime të tjera kanë ndodhur në Damask dhe në periferitë e tij gjatë muajve të fundit, ndërsa siguria në vend mbetet e brishtë pothuajse dy vjet pasi militantët morën kryeqytetin dhe rrëzuan sundimin pesëdhjetëvjeçar të familjes Asad, në dhjetor 2024.
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