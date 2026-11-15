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Kronika

Lëvizte me pushkë dhe 140 fishekë pa leje, arrestohet 17-vjeçari në Tiranë

I mituri u kap në flagrancë në rrugën "Pjetër Budi" me një pushkë kalibri 5.56 mm të fshehur në çantën e shpinës, 140 fishekë dhe një sasi kanabisi.

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Lëvizte me pushkë dhe 140 fishekë pa leje, arrestohet 17-vjeçari në Tiranë

Një 17-vjeçar me inicialet R. M. është arrestuar në Tiranë pasi lëvizte me pushkë dhe fishekë pa leje, siç njofton BalkanWeb, duke përcjellë njoftimin e Policisë. I riu u kap në flagrancë në rrugën “Pjetër Budi”.

Sipas njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, bazuar në informacione operative, gjatë kontrollit fizik i gjetën një pushkë me kalibër 5.56 mm, të fshehur në një çantë shpine, si dhe 140 fishekë të të njëjtit kalibër.

Në çantën e shpinës iu gjet edhe një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis.

Në përfundim të veprimeve procedurale, 17-vjeçari u arrestua në flagrancë për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

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