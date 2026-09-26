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Betsy Wolfe dhe Joe Iconis kryesojnë «Broadway Nights Off»: dy koncerte falas në New York

Mbrëmjet e «Broadway Nights Off» — më 28 shtator Betsy Wolfe në Wagner Park dhe më 5 tetor Joe Iconis me «Musical Hootenanny» në Pavilion Classroom; hyrja e lirë për publikun

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NJU JORK, 26 shtator 2026 — Dy yje të nominuar për çmimin Tony, Betsy Wolfe dhe Joe Iconis, do të kryesojnë serinë «Broadway Nights Off» — dy koncerte falas që mbahen të hënave, natën kur teatrot e Broadway-t qëndrojnë mbyllur, në Robert F. Wagner, Jr. Park të Nju Jorkut. Të dyja mbrëmjet janë falas dhe të hapura për publikun.

Më 28 shtator, në orën 19:00, Betsy Wolfe — e njohur nga «Waitress», «Falsettos», «Death Becomes Her» dhe «& Juliet» — ngjitet jashtë në Wagner Park për një mbrëmje intime që feston Broadway-n. Ajo do të shoqërohet nga drejtori muzikor dhe pianisti Vadim Feichtner («Falsettos») dhe nga i ftuari special Adam Kantor («The Band’s Visit»), me regjinë skenike të fituesit të Tony-t, Jeff Mahshie.

Më 5 tetor, në orën 19:00, seria zhvendoset brenda në Pavilion Classroom për «The Joe Iconis Musical Hootenanny» — një natë kantautorësh të teatrit muzikor, gjysmë spektakël varieteti, gjysmë mikrofon i hapur. E drejtuar nga vetë Joe Iconis, mbrëmja fton autorë të të gjitha niveleve të karrierës të ndajnë punën e tyre të re para një audience entuziaste, përkrah një liste të kuruar kantautorësh të ftuar dhe surprizash. Pas pjesëmarrjes në Festivalin «Matchbook» të verës, «Hootenanny» kthehet për vetëm një natë: aspirantët mund të rezervojnë një biletë falas dhe të hedhin emrin në kapele për një mundësi të ngjiten në skenë.

Kantautorët e ftuar do të shpallen në një datë të mëvonshme. Hyrja është e lirë për të dyja mbrëmjet; rezervimi paraprak këshillohet për shkak të vendeve të kufizuara.

Burimi: BroadwayWorld

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