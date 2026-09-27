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Teater

«Wicked» mirëpret spektatorin e 14-miliontë në West End — sot, në ditën e 20-vjetorit, shfaqja gala në Apollo Victoria

Pablo dhe Brenda Ernst nga Arizona ndoqën shfaqjen e 7,784-të të muzikalit, në ditëlindjen e Pablos — çifti u surprizua dhe u takua me kastin; festimet përmbyllen sot me Galanë e 20-vjetorit në orën 14:30.

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Apollo Victoria Theatre, shtëpia e «Wicked»-it në West End prej vitit 2006. Foto: Lauren / geograph.org.uk, licencë CC BY-SA 2.0

Muzikali «Wicked» ka mirëpritur spektatorin e 14-miliontë në teatrin Apollo Victoria të Londrës, pikërisht në prag të festimeve të 20-vjetorit, siç njofton West End Theatre. Çifti Pablo dhe Brenda Ernst, që po pushonin në Londër nga Arizona, morën pjesë në shfaqjen e 7,784-të të prodhimit në West End për të festuar ditëlindjen e Pablos — dhe u surprizuan kur mësuan se ishin pikërisht ata spektatorët e 14-miliontë, duke u takuar më pas me kastin e shfaqjes.

Festimet e 20-vjetorit u shtrinë gjatë gjithë fundjavës. Të shtunën, biletat e të dy shfaqjeve morën programin përkujtimor «Wicked20» dhe një çantë dhuratash, ndërkohë që teatri u zbukurua me ekspozita të veçanta kostumesh: matineja u kushtua Glindës me tematikën «Pink», ndërsa shfaqja e mbrëmjes Elphabës, me tematikën «Green». Festimet përmbyllen sot, të dielën më 27 shtator 2026, me Galanë e 20-vjetorit në orën 14:30.

Me muzikë dhe tekst të fituesit të shumëfishtë të çmimeve Oscar dhe Grammy, Stephen Schwartz, dhe libret të Winnie Holzman, bazuar në romanin më të shitur të Gregory Maguire-it, «Wicked» rrëfen historinë e parathënë të shtrigave të Oz-it dhe ka luajtur pandërprerë në West End prej shtatorit 2006. Kasti aktual londinez përbëhet nga Emma Kingston si Elphaba, Zizi Strallen si Glinda, Jordan Litz si Fiyero, Claire Machin si Zonja Morrible, Michael Matus si Magjistari, Ross Carpenter si Boq, Yara Fabricante si Nessarose dhe David McKechnie si Doktor Dillamond.

Pas 20 vjetësh në skenë, «Wicked» është shfaqja e nëntë më e gjatë në historinë e teatrit londinez, dhe siç thekson edhe faqja zyrtare e teatrit londinez, përvjetori vjen në një moment të artë për muzikalin — biletat janë në shitje deri më 30 maj 2027.

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