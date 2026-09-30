HPE siguron porosi 1.2 miliardë dollarë nga Vultr dhe ngre parashikimin e rritjes për rrjetet
Aksionet u rritën rreth 6% në tregtimin premarket; të ardhurat e biznesit networking priten të rriten me "high teens" deri në vitin fiskal 2029
Hewlett Packard Enterprise njoftoi të mërkurën një porosi me vlerë 1.2 miliardë dollarë nga firma cloud Vultr, siç njofton Reuters, dhe njëkohësisht ngriti parashikimin afatgjatë të rritjes së të ardhurave për biznesin e saj të rrjeteve.
Sipas Reuters, HPE do t’i furnizojë Vultr-it rack-e serverash AMD për qendrat e saj të të dhënave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa aksionet e kompanisë u rritën rreth 6% në tregtimin para hapjes së bursës.
Kompania tani pret që të ardhurat e segmentit networking të rriten me ritëm vjetor mesatar (CAGR) në nivele “high teens” nga viti fiskal 2026 deri në 2029, shkruan Reuters — një kërcim i ndjeshëm nga parashikimi i mëparshëm prej 5%-7% për periudhën 2025-2028. Po ashtu, parashikimi i rritjes së të ardhurave të rrjeteve për vitin fiskal 2027 u ngrit në “high teens to low 20s” përqind, nga 14%-17% që ishte më parë.
Njësia e rrjeteve u zgjerua ndjeshëm pas blerjes së Juniper Networks, dhe HPE ngriti objektivin e kursimeve nga kjo blerje në 800 milionë dollarë në vit deri në fund të vitit fiskal 2028, nga mbi 600 milionë dollarë që ishte objektivi i mëparshëm.
Si pjesë e porosisë, HPE do të furnizojë rack-e AMD Helios AI të pajisura me çipa të inteligjencës artificiale, së bashku me switch-e rrjeti HPE, për qendrat e të dhënave të Vultr-it në SHBA.
“AI po riformëson stack-un teknologjik, duke e bërë rrjetin më strategjik dhe duke nxitur kërkesë të re të konsiderueshme nga ndërmarrjet dhe ofruesit e shërbimeve,” citohet nga Reuters shefi i njësisë së rrjeteve të HPE, Rami Rahim.
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